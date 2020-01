Elisa De Panicis Vs Andrea Denver/ “Sei fidanzato ma mi inviti nel tuo albergo per..”

Prima dell’esito del televoto del Grande Fratello Vip di questa quinta puntata, Andrea Denver ha l’occasione di confrontarsi con Elisa De Panicis che torna nella Casa. Il modello tiene a fare dei chiarimenti: “Quello che a me ha dato fastidio è che è passato un messaggio sbagliato riguardo la mia morale. – e aggiunge – Mi sono trovato ad ascoltare qualcosa che mi ha scosso, che non mi appartiene. L’ho perdonata per quello che ho detto, io non ho nulla contro di lei”. È a questo punto che Elisa appare dietro il vetro della camera da letto che spiega: “Era come se fra noi due io facevo ogni cosa che tu dicevi io lo facessi. Sapevi che da parte mia c’era sempre un si. Io sono sempre stata super disponibile con te.”

Elisa De Panicis sgancia la bomba su Andrea Denver!

Elisa De Panicis non si ferma qui. Faccia a faccia con Andrea Denver poi ammette “Io per due anni ti ho sempre ascoltato poi è arrivato un blocco nei tuoi confronti, non volevo essere più manipolata da te. Quando ci siamo sentiti al telefono non era un complotto ma una telefonata tra amici.” Alfonso Signorini però incalza e chiede maggiore chiarezza. Elisa, proprio sul finale, arriva a fare una dichiarazione shock: “Devo parlare davvero? Tu sei fidanzato e cosa hai fatto? Mi hai invitata… – dopo qualche tentennamento la confessione – Mi hai invitata nel tuo albergo e poi mi hai chiesto di venire nella mia camera d’albergo per farmi un massaggio!” Pubblico, conduttore e concorrenti basiti!

