Elisabetta, figlia Paolo Villaggio: “Mostra in suo onore”/ “A Roma e Genova per…”

A quattro anni dalla scomparsa di Paolo Villaggio e a 50 anni dalla pubblicazione del romanzo Fantozzi, la figlia del celebre attore, Elisabetta Villaggio, annuncia una mostra che la famiglia sta organizzando in occasione dei 90 anni dalla nascita del suo papà. “Sarà una mostra multimediale e speriamo di farla non solo a Roma ma di portarla anche a Genova. – ha dichiarato Elisabetta ai microfoni dell’Adnkronos, per poi spiegare che – Il titolo sarà ‘Clamorosamente Villaggio’ e ci stiamo lavorando già da tempo. Ci saranno delle presentazioni ufficiali e sarà alla Festa del Cinema di Roma”. L’iniziativa è stata presentata dalla famiglia di Villaggio insieme alla sindaca Raggi, che insieme si sono poi spostati in piazza del Campidoglio per una foto accanto alla Bianchina del ragionier Ugo Fantozzi, il celebre personaggio interpretato per anni da Paolo Villaggio.

Paolo Villaggio, collega storico Anna Mazzamauro/ Ugo Fantozzi e la signorina Silvani

Paolo Villaggio, una mostra in suo onore: “Serie di incontri letterari e rassegna cinematografica”

Anche Ferdinando Ceriani, direttore artistico del progetto, ha spiegato l’obiettivo della mostra: “È un progetto che centra l’attenzione su Paolo Villaggio a 360 gradi. – ha tenuto a specificare, ricordando che l’attore – Oltre a essere il creatore della maschera di Fantozzi era un intellettuale, uno scrittore.” Così ha spiegato come sarà organizzato l’evento: “La mostra si svilupperà attraverso una serie di incontri letterari, una rassegna cinematografica e anche una mostra multimediale in cui scopriremo un Fantozzi conosciuto ma anche inedito”, ha concluso.

