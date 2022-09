Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall/ Diretta streaming: da oggi Camera ardente per 4 giorni

Elisabetta II: la camera ardente a Westminster Hall

La regina Elisabetta II è tornata a Londra. Ieri, martedì 13 settembre, il feretro è atterrato alla base della Royal Air Force a Northolt, alle porte della capitale inglese, per poi dirigersi verso il palazzo reale, Buckingham Palace, residenza ufficiale regina da quando, appena 26enne, salì sul trono di San Giacomo nel 1952. Oggi, mercoledì 14 settembre, verrà aperta la camera ardente di Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre a Balmoral in Scozia, a Westminster Hall. Il corteo che porterà la bara da Buckingham Palace alla sede del Parlamento, partirà alle 14.20 locali e sarà guidato da Re Carlo III e dagli altri componenti della famiglia reale. A partire dalle 15.00 (le 16 in Italia) sarà esposta la bara che contiene le spoglie della sovrana britannica. La cappella sarà aperta al pubblico due ore dopo.

Elisabetta II: il corteo da Buckingham Palace

Silenzio anche nel cielo di Londra durante la processione che oggi pomeriggio accompagnerà le spoglie mortali della regina Elisabetta II da Buckingham Palace fino a Westminster Hall. Lo conferma una portavoce dell’aeroporto di Heathrow, precisando che fra le 13.50 e le 15.40 locali scatterà un regime di tutela dai rumori dello spazio aereo della capitale: “Imporremo le modifiche necessarie in segno di rispetto verso il periodo di lutto per la scomparsa di Sua Maestà”, riporta Sky Tg24. Da oggi fino a domenica a Westminster Hall sono previsti quattro giorni di apertura del feretro all’omaggio popolare di massa.

Come seguire l’arrivo di Elisabetta II alla camera ardente in diretta streaming

Sarà possibile seguire la processione odierna anche in televisione, sia su Rai che su Mediaset: a partire delle 15.00 su Rai 1 andrà in onda uno speciale Tg1 e su Canale 5 lo speciale Tg5 per commentare le immagini in diretta.

