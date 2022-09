Elisabetta II, l’ultima grande regina/ Diretta Rai 1: ospite Helen Mirren, i 70 anni di regno

Elisabetta II, l’ultima grande regina: Alberto Angela e la monarchia inglese

L’8 settembre 2022, nel castello di Balmoral in Scozia, all’età di 96 anni, si è spenta Elisabetta II, la sovrana che ha regnato più a lungo in Gran Bretagna, per 70 anni. Rai 1 rende omaggio alla regina riproponendo questa sera, lunedì 12 settembre, la puntata speciale di “Ulisse – il piacere della scoperta”, intitolata “Elisabetta II, l’ultima grande regina”, realizzata in occasione delle celebrazioni per il Giubileo di platino. Alberto Angela accompagna i telespettatori in un viaggio nella storia della monarchia inglese, attraverso i principali fatti storici e familiari che hanno toccato la casa reale dei Windsor. Dall’abdicazione dello zio Edoardo VIII che ha portato sul trono il padre Giorgio VI, al fasto della cerimonia per l’incoronazione della giovane sovrana nel 1953, dai favolosi anni ’60 in cui i veri sovrani d’Inghilterra sono i Beatles al matrimonio del figlio Carlo con Lady Diana Spencer.

"Regina Elisabetta II morta dopo caduta"/ Ipotesi choc: "Situazione subito grave..."

Elisabetta II, l’ultima grande regina: Helen Mirren e il suo incontro con la sovrana

Nel documentario “Elisabetta II, l’ultima grande regina” non mancano i momenti più difficili per la casa reale, come il tragico incidente del 1997 che costò la vita alla principessa di Galles. Spazio anche alla nuova generazione di Windsor, i principi William e Harry con le loro moglie, Kate Middleton e Meghan Markle. La puntata racconta la scomparsa nel 2021 del principe Filippo di Edimburgo, per più di 70 anni al fianco della regina, e lo scandalo che ha coinvolto il terzogenito Andrea. Ospite d’eccezione della puntata è l’attrice inglese Helen Mirren, premio Oscar per la sua interpretazione della regina nell’acclamato film “The Queen“. L’attrice racconta il suo primo incontro con la sovrana dopo averne vestito i panni sul grande schermo. Veronica Pivetti interpreta un brano de “La sovrana lettrice” dello scrittore inglese Alan Bennett. Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica, per anni corrispondente Rai a Londra, rivela alcuni aneddoti poco noti sulla famiglia reale inglese. Dalle Teche Rai, infine, l’indimenticabile Gigi Proietti dà voce a Edoardo VIII, re per meno di un anno.

