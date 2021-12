Elisabetta, moglie Giovanni Scifoni/ I tre figli Tommaso, Cecilia e Marco

Elisabetta, moglie dell’attore Giovanni Scifoni

L’attore Giovanni Scifoni è sposato dal 2005 con la moglie Elisabetta. Nato in una famiglia neocatecumenale molto numerosa (l’attore ha cinque fratelli), Scifoni ha perseguito l’obiettivo di una famiglia grande e unita, progetto che ha realizzato insieme a Elisabetta. La coppia, infatti, ha avuto tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. “Siamo una famiglia numerosa ma c’è chi ha fatto peggio”, ha scherzato l’attore qualche tempo ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”. Durate il primo lockdown Giovanni Scifoni ha coinvolto la moglie Elisabetta e i tre figli nella web serie “La mia jungla”, trasmessa su Rai Play e vincitrice del premio “Migliore web fiction” all’ultimo Prix Italia organizzato dalla Rai: “Sono un narratore, racconto quello che mi sta succedendo e lì c’era una famiglia normale alle prese con l’anormale; c’era l’impellenza di rappresentare quello che succedeva in ogni famiglia normale d’Italia”, ha raccontato l’attore a IoDonna.

Giovanni Scifoni: la moglie Elisabetta e i tre figli

Elisabetta, da dietro le quinte, ha sempre sostenuto la carriera di attore del marito: “Mia moglie è la mia pungolatrice preferita, anche perché non è mai contenta, è ipercritica, mi obbliga a rinnovarmi continuamente, la adoro”, ha detto Giovani Scifoni nel corso di un’intervista a Sesto Daily News. In un’altra intervista a Ravello Magazine ha ribadito il ruolo della moglie nella sua vita privata e professionale: “Mi sostiene molto, ma mi pungola e mi critica anche fino allo sfinimento, e questo per me costituisce uno sprone ed un aiuto a cui non potrei mai rinunciare”. Parlando della sua vita privata in un’intervista a IoDonna, Scifoni ha scherzato: “Io non ho una vita da avventuriero, non mi drogo, ho una sola moglie, Elisabetta, e tre figli. La vita delle persone come noi è poco raccontata”.

