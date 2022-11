ELISABETTA PESARESE, MOGLIE FABIO CONCATO/ “Insieme da 42 anni, ci vuole pazienza”

Nel corso della lunga intervista a Oggi è un altro giorno, Fabio Concato ha parlato della lunga storia d’amore con la moglie Elisabetta Pesarese. L’artista ha spiegato che “Domenica bestiale” è dedicata proprio a lei: “Nasce perchè innamorato pazzo di mia moglie, ricordo di averla scritto in pochissimo tempo, perchè trasportato da questo sentimento. Stiamo insieme da 42 anni”.

Fabio Concato ha poi parlato del primo incontro con la sua Elisabetta Pesarese: “Ci siamo conosciuti in uno studio, stavo registrando il mio terzo disco e un amico comune mi ha portato Elisabetta in studio. Non è stato amore a prima vista, ma amore a terza vista sì”. Ma come si sta più di 40 anni insieme? “Si sta bene, almeno per quanto mi riguarda. È anche una fortuna. Si riesce a stare insieme con un po’ di pazienza, una volta faccio e una volta fa lei… è un mutuo soccorso”. (Aggiornamento di MB)

Elisabetta Pesarese, chi è la moglie di Fabio Concato

Elisabetta Pesarese è la moglie di Fabio Concato, ospite oggi pomeriggio – venerdì 11 novembre, di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il cantante e la moglie si sono sposati sposati il 16 luglio 1980. “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il mio matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzamento”, ha raccontato il cantante milanese in un’intervista al sito StPauls. Concato e la moglie Elisabetta hanno già superato il traguardo delle “nozze di smeraldo”, 40 anni di matrimonio: “Sono convinto che alternare momenti di vicinanza e lontananza possa giovare al rapporto, perché dà modo di avvertire reciprocamente la profondità della mancanza e amplificare il desiderio del prossimo abbraccio”, ha detto il cantante in una recente intervista a “Intimità”, rivelando il segreto della loro lunga unione.

Fabio Concato ed Elisabetta Pesarese: le figlie Carlotta e Giulia

Elisabetta Pesarese e Fabio Concato hanno avuto due figlie Carlotta e Giulia. Alla primogenita Carlotta è dedicata la celebre canzone “Fiore di maggio”, nata appunto il 24 maggio. “E ci hai visto su dal cielo / Ci hai trovato e piano sei venuta giù / Un passaggio da un gabbiano / Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu”, sono alcuni dei versi della celebre canzone. A luglio 2020 Carlotta è diventata mamma della piccola Nina Matilde, rendendo nonni per la prima volta Fabio ed Elisabetta. Alla nipotina Nina ha dedicato la canzone “L’aggeggino”. Alla seconda figlia, invece, è dedicata l’omonima canzone “Giulia”: “Canto questa canzone che parla di noi due, di un uomo e di sua figlia che viaggiano un po’ come due fidanzati: dimmi se ti va; quanta passione hai dentro gli occhi…”.











