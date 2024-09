Elisabetta Piccolotti, l’errore finisce a Striscia la Notizia

Alla festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, parlando di istruzione e scuola sul palco, ha commentato le parole del ministro Valditara, dichiarando: “Stando alle dichiarazioni di Valditara diremo ‘Ma a cosa serve studiare Hegel, studiare Marx? Servono solo i numeri per fare economia’. Ma questo non è vero. La crescita di una persona passa dal piacere di acquisire conoscenze”. Dopo aver commentato le idee del ministro su quelli che sono i programmi scolastici, Elisabetta Piccolotti ha affrontato anche un altro tema, riguardante allo stesso modo le parole di Valditara sulla disciplina degli studenti.

La deputata di Sinistra Italiana nel gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ancora, ha dichiarato: “Tutto quello che Valditara ha messo in campo in questi mesi, ha questo sapore: ‘Gli studenti devono imparare a disciplinarsi e se non imparano a disciplinarsi glielo dobbiamo imparare con la repressione’”. Proprio quest’ultima frase, scorretta grammaticalmente, è finita al centro dell’occhio del ciclone e ha fatto finire lei sul banco degli imputati. La stessa Striscia la Notizia ha dedicato a Elisabetta Piccolotti un servizio, incentrato ovviamente sul suo strafalcione, che non è passato inosservato. Nessuno sconto, dunque, per la deputata, contro la quale il tg satirico ha puntato il dito in maniera ironica.