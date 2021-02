Elisabetta Sgarbi/ Fidanzato? Massimo riserbo ma rivela:”Difficile essere la sorella di Vittorio, sono…”

Elisabetta Sgarbi, classe 1965, è la sorella del più famoso Vittorio. Come il fratello è appassionata d’arte e ha ideato nel 1999 il festival letterario, cinematografico, scientifico e musicale “La Milanesiana”. Prima di iniziare la carriera editoriale, Elisabetta si è laureata in farmacia: “Sono una farmacista, conosco il senso delle dosi. Nell’editoria la cultura, l’ intuito, giocano un ruolo necessario, ma non sono sufficienti… La mia formazione mi ha aiutato nell’esigenza di ordine, nell’attenzione alle varie componenti”, ha raccontato a Libero Quotidiano. Elisabetta Sgarbi nel 2015 ha lasciato la Bompiani e fondato la casa editrice “La nave di Teseo”: “Ho preferito ricominciare tutto da capo e da zero con La nave di Teseo. L’editoria non è atta per chi pensa al proprio lavoro in termini di carriera”.

Elisabetta Gregoraci: “Difficile essere la sorella di Vittorio”

Elisabetta e Vittorio Sgarbi sono fratelli ma con caratteri diametralmente opposti. Lui mediatici ed eccessivo, lei più nell’ombra: “Quando i suoi eccessi mi infastidiscono glielo dico. Quando li considero giusti glielo dico. Sono una farmacista e non ragiono mai per categorie astratte di giusto e sbagliato. Ma ci vogliamo molto bene e ci ammiriamo a distanza”, ha rivelato a Libero Quotidiano. In un’altra occasione, parlando del fratello con il Corriere della Sera, ha detto: “Difficile essere la sorella di Vittorio, diciamo che me la cavo. Lui è travolgente!”. Lo scorso aprile aveva annunciato di stare lavorando a un lungometraggio sugli “Extraliscio – Punk da balera”. Della vita privata di Elisabetta Sgarbi non si sa quasi nulla, vista la sua estrema riservatezza. Al momento non sembra avere una relazione sentimentale.



