Ellie Goldstein, prima modella Gucci con sindrome di Down/ “Orgogliosa degli scatti”

A 18 anni Ellie Goldstein ha realizzato il suo sogno: diventare una modella. Rispetto alle ragazze della sua età non ha nulla di diverso: ama leggere, recitare e ballare. A renderla ancora più speciale è la sindrome di Down. Il suo nome è diventato celebre in questi giorni per aver posato per Gucci Beauty. Una scelta importante nonché nel segno della incisività che dal 2015, ovvero dall’arrivo di Alessandro Michele come direttore creativo della celebre casa di moda fiorentina. Ellie è una ragazza inglese dell’Essex che ha posato per il londinese David PH Hyde. Come spiega D di Repubblica, la giovane è stata reclutata attraverso un progetto di scouting avviato da Gucci Beauty e Vogue Italia su Instagram e nello scatto la modella sfoggia il nuovo mascara Gucci Lobscur. Alessandro Michele ha spiegato cosa c’è alla base dell’ultimo prodotto di Gucci Beauty: “Ho disegnato l’Obscur Mascara per persone autentiche che utilizzano il trucco per raccontare la loro storia di libertà, alla loro maniera”. Ed Ellie non poteva che rispondere alla perfezione a tale descrizione.

ELLIE GOLDSTEIN, MODELLA GUCCI CON SINDROME DI DOWN

Ma come ha vissuto la giovane modella Ellie Goldstein questa nuova esperienza nell’ambito della moda? Alla stampa inglese ha commentato: “Mi sono divertita molto a posare e ho amato indossare gli abiti Gucci. Sono molto orgogliosa delle immagini scattate”. Per Ellie Goldstein quella per Gucci non è la sua prima presenza in ambito pubblicitario. In passato la giovane modella con sindrome di Down aveva già posato per importanti marchi del calibro di Nike e Vodafone anche se, di fatto, quello con Gucci segna il suo vero e proprio debutto nell’ambito della moda. Ed il debutto, a questo punto, è doppio dal momento che anche per l’azienda fiorentina si tratta di una “prima volta”. Prima di adesso, infatti, Gucci non ha mai visto la presenza di una modella con sindrome di Down pronta a posare per uno shooting. Il suo volto, scelto per la nuova campagna beauty della maison fiorentina, siamo certi che lo rivedremo ancora molto presto. Intanto i suoi scatti sono stati postati da Instagram proprio dal celebre brand fashion e stanno già facendo il giro del mondo ottenendo un enorme consenso.



