Elly Schlein, gaffe durante comizio Pd: in piedi su sedia di plastica/ L’esperto “Quale sicurezza sul lavoro”

Mentre la classe politica dibatte sul confronto tv in vista delle elezioni europee, e in particolare sul veto a quello tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, la segretaria del Pd si rende protagonista di una gaffe che ha del clamoroso. La evidenzia Patrick Facciolo, giornalista che si occupa della comunicazione dei politici ed è esperto di public speaking, oltre a essere dottore in tecniche psicologiche. Sui social ha riportato quanto accaduto sabato, quando la leader dem ha tenuto un comizio stando in piedi, sopra una sedia di plastica, una circostanza inaccettabile non solo dal punto di vista della comunicazione politica, ma anche della sicurezza sul lavoro, di cui la stessa Schlein parla nei suoi interventi.

“La questione è particolarmente seria per due motivi”, secondo Facciolo: il primo è di comunicazione, perché “è imbarazzante che una leader dell’opposizione di uno dei principali paesi europei faccia un comizio in maniera così improvvisata e improbabile da non prevedere nemmeno un palchetto oppure un podio”.

GLI ERRORI DI SCHLEIN SULLA COMUNICAZIONE POLITICA

Il secondo motivo è legato alla sicurezza sul lavoro, di cui parla la stessa Elly Schlein, come mostrato da Patrick Facciolo, che mostra uno degli interventi della segretaria del Pd in cui affronta il tema. “Da mesi, forse da anni, parla di sicurezza sul lavoro che auspica per gli altri, per le aziende, per i lavoratori e questo è l’esempio che la comunicazione politica del suo stesso partito dà a tutto l’elettorato del concetto di sicurezza sul lavoro?”, prosegue l’esperto di comunicazione politica su Instagram.

Peraltro, ricorda come la politica sia anche congruenza tra ciò che si afferma e ciò che si fa, cosa che non traspare da questa gaffe di Schlein. “Se per essere all’altezza delle loro parole bisogna mettersi sopra una sedia di plastica, temo ci sia ancora molto da fare in termini di comunicazione politica”, conclude Facciolo.

