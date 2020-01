Elly Schlein vs Matteo Salvini/ Video: “Perchè non c’eri alle riunioni sui migranti?”

Elly Schlein vs Matteo Salvini, botta e risposta tra l’ex eurodeputata ed il leader della Lega a margine di un comizio a San Giovanni in Persiceto, provincia di Bologna. La Schlein, candidata alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna con la lista Emilia-Romagna coraggiosa, ha “affrontato” l’ex ministro dell’Interno ed ha rivolto una domanda ben precisa: «Sono una tua ex collega al Parlamento europeo, ricordi? Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino?». Dopo aver guardato lo smartphone per quasi due minuti, Salvini ha concentrato la sua attenzione sulla Schlein – esponente di Possibile dopo la militanza nel Partito Democratico – che ha ripetuto la domanda: «Perché non siete mai venuti alle riunioni su Dublino?». Questa la risposta del numero uno del Carroccio: «Le riunioni che servivano io le seguivo».

ELLY SCHLEIN VS MATTEO SALVINI: IL VIDEO

Il video del confronto tra i due ha fatto il giro del web e si è acceso il dibattito sull’atteggiamento dell’ex ministro dell’Interno. Relatrice della riforma del Regolamento di Dublino per il gruppo S&D (Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici), Elly Schlein ha spesso messo nel mirino le politiche della Lega sul tema migranti, basti pensare alla presa di posizione sul caso Sea Watch con protagonista Carola Rackete: «Oggi una capitana coraggiosa ha agito nell’unico modo in cui poteva agire: in rispetto proprio del diritto internazionale e dei diritti umani. La capitana Carola non ha nessuno scudo, mentre un ministro (Salvini) che fa queste scelte inumane si fa pure scudo della sua immunità», le sue parole in un’intervista ai microfoni di TPI.

Finalmente, dopo anni che faccio la stessa domanda a Salvini senza risposte, ieri sera gliel’ho fatta in faccia. Perché a Bruxelles non siete mai venuti alle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l’Italia?

Giudicate voi la risposta. @CoraggiosaEr pic.twitter.com/0nH3UZDDHA — elly schlein (@ellyesse) January 21, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA