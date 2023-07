Elon Musk annuncia xAI/ Nuova misteriosa compagnia sull’intelligenza artificiale

Elon Musk ha annunciato la fondazione di una nuova azienda che opererà nel campo dell’intelligenza artificiale. Dopo essere stato socio di Open Ai fino al 2018, la proprietaria di ChatGPT, l’uomo più ricco del mondo ha fatto sapere di aver dato vita a xAI. Si tratta di un’impresa di cui si sa davvero poco, e al momento le uniche informazioni che si hanno provengono da un tweet pubblicato dallo stesso Elon Musk, nonché dal sito ufficiale della stessa compagnia. “Annuncio la costituzione di xAI per comprendere la realtà”, le poche parole pubblicate sul social del cinguettio dal numero uno di Tesla.

I commenti sono stati migliaia ma sono stati tutti ignorati dal manager di origini sudafricane che ha quindi lasciato il tutto in sospeso. xAI gode anche di un profilo Twitter ufficiale ma lo stesso è stato creato a maggio 2023, quindi circa due mesi fa. Subito dopo l’annuncio della sua creazione è giunto anche il primo tweet, in cui si legge: “Quali sono le domande fondamentali ancora senza risposta?”. Qualche info in più, come ricorda Hdblog.it, emerge dal sito internet della stessa azienda, dove viene spiegato che l’obiettivo di xAI è “comprendere la reale natura dell’universo”.

ELON MUSK ANNUNCIA XAI: COSA SAPPIAMO

Secondo quanto riferito da SkyTg24.it, la nuova startup di Elon Musk sarebbe composta da ex ricercatori OpenAI, Google DeepMind, Tesla e dell’Università di Toronto, e il team sarebbe guidato da Dan Hendrycks, attualmente a capo del Center for AI Safety, organizzazione con sede a San Francisco, nonché una delle aziende firmatarie della famosa lettera di giugno indirizzata ai leader mondiali in cui si avvertivano dei seri rischi dell’intelligenza artificiale nel caso in cui la stessa AI dovesse prendere il sopravvento.

Anche Elon Musk aveva sottoscritto la missiva, spiegando che l’AI è “La nostra più grande minaccia esistenziale”. Per avere più informazioni su xAI bisognerà comunque attendere domani quando verrà presentato ufficialmente il team attraverso una diretta Twitter Spaces.

