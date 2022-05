Elon Musk avverte “Italiani si estingueranno”/ “Collasso demografico grande minaccia”

Elon Musk avverte: “Gli italiani si estingueranno nel caso in cui la tendenza del tasso di natalità non verrà invertita”. Il fondatore di Tesla ha parlato del complesso tema su Twitter: dopo avere visto un grafico pubblicato dal ricercatore Andrea Stroppa non è riuscito ad evitare di commentare il drammatico quadro che emerge dal nostro Paese.

Il data analysis italiano aveva menzionato proprio l’imprenditore per mostrargli il grafico dato che è molto sensibile a questo argomento. “In Italia, nonostante abbiamo un buon livello di benessere, il tasso di natalità è in drammatico calo”, aveva scritto. Il miliardario non può che essere d’accordo. “L’Italia non avrà più popolazione se si continuerà con questa tendenza”, ha risposto. La situazione sta diventando tragica come quella di altri Paesi come Sud Korea e Cina. Lo si vede non soltanto nel quadro proveniente dall’Istat, bensì anche nella classifica pubblicata su Twitter proprio da Elon Musk. “Il collasso demografico è una enorme minaccia”, ha scritto ancora a proposito di ciò.

Elon Musk avverte “Italiani si estingueranno”. Un problema ormai noto

Il problema del basso livello di natalità del nostro Paese è ormai noto da tempo, ma finora non sono state avanzate vere e proprie soluzioni. È per questo motivo che, dati alla mano, Elon Musk avverte che gli italiani si estingueranno se non si registra al più presto una vera e propria inversione di tendenza. Il proprietario di Tesla, come riportato dal Sole24ore, già in passato aveva lanciato l’allarme a livello mondiale. “La maggior parte delle persone crede che abbiamo troppe persone sul pianeta. Questa è una visione obsoleta”, aveva detto nel corso di una Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale a Shanghai.

La situazione da tre anni a questa parte non è certamente migliorata, anzi. Il mondo si sta sempre più avvicinando ad un crollo demografico senza precedenti. L’Italia, in tal senso, potrebbe essere tra i Paesi protagonisti in negativo di questo fenomeno.











