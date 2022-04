Elon Musk primo azionista Twitter/ Acquista 9,2% con 3 miliardi: titolo vola in Borsa

Elon Musk compra un pacchetto azionario di Twitter e il titolo del social network vola in Borsa. A darne notizia non è stato il fondatore di Tesla, ma è quanto rivelato in un documento della Securities and Exchange Commission, l’ente federale degli Stati Uniti preposto alla vigilanza della Borsa. Da questo documento si evince che Musk ha acquistato un cospicuo pacchetto, per la precisione 73,5 milioni di azioni per 3 miliardi di dollari, pari al 9,2 per cento della società. Twitter nello specifico ha indicato come effettivo acquirente delle azioni il trust “Elon Musk Revocable Trust”, di cui l’imprenditore è l’unico beneficiario.

SFOOTING/ Judo, maratona, ciclismo: Putin sfidato a prove Muskolari

Ciò lo rende il proprietario indiretto della quota intera. Questa operazione ha avuto il suo impatto sul pre-mercato di Wall Street, visto che le azioni di Twitter in apertura di giornata sono cresciute del 26% toccando quota 49,40 dollari per azione. Uomo più ricco del mondo, Elon Musk, che ha un patrimonio personale di 267 miliardi di dollari, è un fruitore assiduo di Twitter, tramite cui comunica i propri investimenti, soprattutto quando si tratta di criptovalute.

Elon Musk più ricco del mondo?/ Lui attacca Putin "penso sia molto piu ricco di me"

PRIMA PROVOCA, POI DIVENTA PRIMO AZIONISTA TWITTER

Nei giorni scorsi, Elon Musk aveva lanciato un sondaggio sul proprio profilo Twitter criticando di fatto le policy del social stesso. Era in disaccordo con l’approccio della piattaforma riguardo la libertà di espressione; infatti, il miliardario aveva dichiarato addirittura di aver preso in considerazione l’ipotesi di creare un nuovo social network. “Dato che Twitter è di fatto una piazza pubblica, non rispettare i principi della libertà di parola fondamentalmente mina la democrazia. Cosa bisognerebbe fare? È necessaria una nuova piattaforma?”, il tweet provocatorio del Ceo di Tesla.

Elon Musk sfida Vladimir Putin a duello di arti marziali/ "In palio c'è l'Ucraina"

Anche per questo motivo l’acquisto delle quote di Twitter è stata una mossa a sorpresa, che peraltro smentisce la teoria della creazione di un nuovo social. Twitter vale in borsa circa 31 miliardi di dollari, quindi la quota dell’imprenditore è di 2,89 miliardi: ciò fa di lui il primo azionista della piattaforma. Infatti, supera il fondo Vanguard e lo stesso fondatore Jack Dorsey.











© RIPRODUZIONE RISERVATA