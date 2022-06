Elsa Fornero/ “Salvini un piccolo uomo che non si rende conto della sua piccolezza”

“Io ho detto una volta di Salvini che è un piccolo uomo che non si rende conto della sua piccolezza. Credo che anche questo episodio confermi questo giudizio”: senza mezzi termini Elsa Fornero sul leader della Lega e sul suo possibile viaggio in Russia.

L’ex ministro è stata ospite a Di Martedì e ha biasimato le ultime uscite del segretario federale della Lega: “Non si può immaginare un politico che al di fuori da ogni regola istituzionale, parte di una maggioranza e con il dovere di confrontarsi con premier e ministri, si organizza un viaggio in Russia, poi mettendolo in alternativa con un weekend con i suoi bambini. Non ha proprio capito o ha dei pessimi consiglieri: il risultato non può non essere quello che abbiamo visto”.

ELSA FORNERO STRONCA SALVINI

L’affondo di Elsa Fornero nei confronti di Matteo Salvini è solo l’ultimo di una lunga serie. Il leader del Carroccio è stato aspramente criticato da politici e opinionisti per aver annunciato un viaggio – ora sospeso – in Russia. “Parlo con i russi? Sì, se devo chiedere il cessate il fuoco allora lo chiedo a chi ha cominciato il conflitto”, ha spiegato Salvini nel corso di una diretta sui social network: “Ho incontrato l’ambasciatore russo? Sì e più volte, in trasparenza. Come ho incontrato anche l’ambasciatore delll’Ucraina, della Francia, della Cina. Il compito di un politico è risolvere un problema, che in questo caso significa portare la pace. La maggioranza dei politici per questo mi insulta e mi condanna”. Matteo Salvini ha poi aggiunto, come riporta Italpress: “La maggioranza degli italiani invece è dalla mia parte. Basta con questo fango a rete unificate non faccio niente né per soldi né per interessi personali. Né vado a Mosca o San Pietroburgo per vacanza, ma per fare qualcosa se posso per la pace”.

