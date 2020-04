Elton John/ Il sodalizio con Andrea Bocelli ha regalato perle immortali

Pubblicità

Il sodalizio di Elton John con Andrea Bocelli è senza tempo: i due artisti si sono esibiti diverse volte insieme in passato, regalando al pubblico mondiale perle immortali. Il cantante londinese infatti è intervenuto come special guest al Live al Colosseo che il tenore ha tenuto tre anni fa, dove si sono ritrovati a duettare sulle note di Circle of Life. Di recente hanno partecipato entrambi al One World: Together at Home, il concertone che Lady Gaga ha voluto promuovere per raccogliere fondi per la lotta al Coronavirus. Oggi, martedì 28 aprile 2020, Elton John sarà uno degli ospiti che vedremo a Un giorno nuovo – Andrea Bocelli, il concerto/show che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata. Sarà una delle poche occasioni per assistere ad un’esibizione live dell’artista inglese, visto che quest’anno ha già annunciato il suo addio alle scene. Anche se in realtà a causa della pandemia ha dovuto rimandare il tour Farewell Yellow Brick Road, l’ultimo saluto ai fan che l’avrebbe visto in Nord America per la prima parte dell’estate. In questi giorni, Elton John si è voluto congratulare invece via social con il veterano Tom Moore, il 99enne che è finito nel Guinness dei Primati con la cover di You’ll never walk alone, al fianco del coro NHS Voices of care e Michael Ball. “Un uomo straordinario con un cuore enorme“, ha scritto il cantante, “ciò che ha raccolto per l’NHS [Il Sistema Sanitario Britannico, ndr] è fenomenale e mi ha spinto a unirmi alle legioni di altri cittadini britannici per contribuire ai suoi sforzi a favore della raccolta fondi. Il Capitano Moore dimostra di essere un trionfo dello spirito umano e ci dimostra come una persona possa fare la differenza“. Clicca qui per leggere il post di Elton John.

Elton John, tanti meriti per…

Elton John ha senza dubbio tanti meriti e uno degli ultimi è averci regalato la possibilità di scoprire come Freddie Mercury abbia vissuto i suoi ultimi giorni di vita. “Era troppo fragile per alzarsi dal letto, stava perdendo la vista, il suo corpo era coperto dalle lesioni del sarcoma di Kaposi“, ha scritto nella sua autobiografia, “eppure era ancora decisamente Freddie, che chiacchierava, completamente oltraggioso. Non riuscivo a capire se non si rendesse conto di quanto fosse vicino alla morte o se lo sapesse perfettamente, ma era determinato a non lasciare che ciò che gli stava accadendo gli impedisse di essere se stesso“. I fan di Elton John tuttavia si sono preoccupati molto in questi giorni per un altro particolare, legato ad una delle sue ultime performance. Al termine dell’interpretazione di I’M Still Standing, John sembrava fare fatica a parlare e i fan hanno iniziato a inondare Twitter con i loro messaggi, riferisce il Mirror. Tramite il suo account social, l’artista invece ha ringraziato gli spettatori per il loro supporto, scegliendo però di non rispondere alle domande dei più preoccupati. L’intervento dei fan più devoti del cantante è stato invece immediato: “Siete irrispettosi. Si sta letteralmente riprendendo dalla polmonite ed è ovvio che stia accusando ancora un po’ il colpo”, ha scritto qualcuno.

