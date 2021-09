Elton John “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Un look per ogni stile musicale

Chi si nasconderà dietro Elton John a “Star in the star”?

Questa sera, giovedì 16 settembre, debutta su Canale 5 “Star in the star”, il nuovo celebrity show condotto da Ilary Blasi. Dieci misteriosi concorrenti, appartenenti al mondo dello spettacolo, vestiranno i panni dei grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra questi non poteva mancare Elton John. Questo artista inglese ha sempre avuto la passione per la moda ed è stato da sempre un’icona inimitabile Agli esordi, indossava sempre occhiali da sole molto grandi che ha iniziato a collezionare: sembra che ne abbia circa 10.000 paia.

Elton John a “Star in the star”: i mille look dell’artista inglese

Il suo stile è sempre stato influenzato anche dalla sua musica: alla fine degli anni Sessanta si vestiva come un cowboy, con pantaloni di jeans a zampa d’elefante e i colli di pelliccia; mentre negli anni Ottanta indossava camicie piene piume, brillantini, giacche con le spalle larghe, parrucche punk e cappelli.

I look di Elton John sono sempre stati molto ricercati anche nella cura dei dettagli: non solo occhiali, ma anche anelli, orecchini, collane e tante scarpe di diversi generi. Agli inizi degli anni 2000 il suo stile diventa meno eccentrico. Nel gennaio 2018 l’artista inglese ha annunciato il suo ultimo tour, chiedendo a Gucci di disegnargli tutti i vestiti per le scene.

Chi ha imitato Elton John ultimamente in televisione? Vediamo i primi indizi in vista di “Star in the star”

Non è la prima volta che Elton John viene imitato in un programma della nostra televisione: la star inglese è stato imitato al Festival di Sanremo dal comico Max Giusti e anche da Massimo Lopez a Tale e Quale Show. Per l’occasione l’attore ha tagliato i baffi, cosa che non faceva da molto tempo. Chi si nasconderà dietro Elton John a “Star in the star”? Al momento è quasi impossibile fare ipotesi, non avendo ancora visto la prima puntata…

