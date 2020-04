Emanuela Folliero a Pomeriggio 5/ La nuova vita dell’annunciatrice: “Dopo 30 anni…”

Pubblicità

Anche oggi Barbara D’Urso è pronta ad accogliere in collegamento a Pomeriggio 5 molti volti noti. A raccontare la sua quarantena e come sta affrontando dunque questo periodo di isolamento è Emanuela Folliero. La nota conduttrice e annunciatrice sarà dunque ospite nella seconda parte dello show, nella puntata di oggi 30 aprile. Per anni è stata una delle annunciatrici simbolo della tv italiana ma oggi la sua vita è cambiata. Qualche tempo fa la Folliero ha infatti raccontato alle pagine del settimanale Nuovo Tv la fine di questa fase della sua vita: “Non avevo un piano b dopo la stagione degli annunci, alla fine del mio contratto con Mediaset in esclusiva. – ha raccontato, per poi ricordare che – A luglio 2019 ho concluso i miei quasi 30anni da annunciatrice. Per la prima volta mi sono goduta la tranquillità”.

Emanuela Folliero in quarantena: ecco con chi è adesso

Dopo quasi 30 anni come annunciatrice, Emanuela Folliero ha ammesso di non aver sofferto tanto per questo stop. E, al momento dell’annuncio della sua ultima volta in questa veste, “Avevo un tono diverso, ma non ho detto che sarebbe stata l’ultima volta. Il giorno dopo mi hanno scritto in tanti e l’avevano capito”, ha infatti ricordato. Di recente la Folliero ha anche raccontato della sua quarantena, dichiarando di essere in casa anche con sua madre: “Ha 92 anni, è attiva, ma vivendo da sola ho preferito portarla qui. Siamo tutti assieme, di là c’è mio marito che fa le chiamate”, ha infgatti svelato poche settimane fa. Oggi a Pomeriggio 5 scopriremo ulteriori dettagli della sua quarantena in famiglia.



