Non solo conduttrice e showgirl a trecentosessanta gradi, Emanuela Folliero è anche una splendida mamma. Dalla storia d’amore con l’ex marito Enrico Mellano, infatti, è nato – ormai diversi anni fa – Andrea a cui è profondamente legata. Oggi il bambino ha dodici anni e lei – come raccontato in una intervista al magazine Oggi – è scesa in campo in prima persona quando si è trattato di difenderlo. Il figlio della Folliero, qualche tempo fa, ha rischiato di essere vittima dei bulli e la showgirl è intervenuta immediatamente. L’episodio risale ad un paio di anni fa, quando durante una vacanza in Sardegna, dei ragazzi più grandi lo avevano preso di mira.

La conduttrice ha raccontato che i bulli stavano per costringere il figlio a rivolgerle un gestaccio (il dito medio, ndr) ma ci ha pensato la stessa presentatrice a chiudere la questione, intervenendo personalmente. “Erano più alti di me e gli avevano detto che lo avrebbero menato se non mi avesse fatto il dito medio”, il racconto choc di Emanuela. Da madre amorevole e protettiva, ovviamente, la Folliero non si è fatta intimidire e ha agito con decisione e prontezza.

Emanuela Folliero, il figlio Andrea e il rapporto con l’ex marito Enrico Mellano

“Sono diventata verde come Hulk e li ho travolti”, ha spiegato la presentatrice parlando della piccola disavventura vissuta dal figlio Andrea. Emanuela ha sempre avuto un occhio di riguardo per il suo bambino, specialmente dopo la separazione dall’ex marito Enrico Mellano. A proposito del legame con il suo vecchio compagno, sappiamo che i due sono rimasti in rapporti molto cordiali e amichevoli nonostante la separazione.

Tutto per non far pesare al figlio la fine della loro relazione, che ha comunque rappresentato un capitolo importante per entrambi. Oggi Emanuela ha voltato pagina, mentre non si hanno informazioni sull’ex marito che mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata.

