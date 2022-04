Emanuela, mamma di Guendalina Tavassi/ “Abbiamo sofferto perché distanti ma oggi…”

Sorpresa per Guendalina Tavassi nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi. La naufraga ha l’occasione di sentire sua madre Emanuela ma prima viene mandato in onda un confessionale in cui Guendalina racconta proprio il complicato rapporto con sua madre. Le due sono state infatti divise quando Guendalina aveva solo 8 anni: lei è andata a vivere col papà e il fratello Edoardo con la mamma. “Io amo i miei genitori però non li ho avuti insieme, ho dei ricordi purtroppo brutti. – ha raccontato la Tavassi – Con mamma mi ricordo tanta sofferenza perché quando sono andata via ha cercato in tutti i modi di vedermi però purtroppo non si vedeva. Mi è dispiaciuto dopo capire il dolore che ho potuto dare a mia mamma e l’ho capito quando sono diventata mamma a mia volta.” ha ammesso.

Guendalina Tavassi racconta il rapporto complicato con la mamma Emanuela all’Isola dei Famosi

“È stata mia figlia Gaia a riunirci”, è la confessione di Guendalina Tavassi sul rapporto con la mamma Emanuela all’Isola dei Famosi. “Quando ero piccola non ne sentivo la mancanza, non ce l’avevo mai avuta. Poi ho capito da grande, abbiamo recuperato il tempo perso e ci vogliamo più bene che mai. Abbiamo ricominciato come se non ci fossimo mai lasciate.” ha ancora spiegato. La donna, ospite in studio, l’ha allora tranquillizzata: “Non devi darti colpe, eri soltanto una bambina, io non ti ho mai dato colpe.”

