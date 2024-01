Guendalina Tavassi choc: “Questa notte ho rischiato di perdere il mio papà”/ “I medici lo hanno salvato…”

Guendalina Tavassi, malore improvviso per suo padre Luciano

Guendalina Tavassi ha vissuto nelle scorse ore momenti di forte apprensione e paura: come riporta Leggo, lei stessa ha raccontato sui social la terribile esperienza che avrebbe interessato il suo amato padre, Luciano. L’uomo ha avuto un improvviso malore ed è stato immediatamente trasportato in ospedale. Una volta arrivato nella struttura sanitaria, i medici hanno reputato opportuno e necessario un’intervento d’urgenza.

EDOARDO TAVASSI, CHI è IL FRATELLO DI GUENDALINA TAVASSI/ Lei a La volta buona: "Sofferto per la separazione"

“Ho rischiato di dare l’ultimo abbraccio al mio papà”, inizia così Guendalina Tavassi sui social, con voce rotta e ancora scossa per quanto vissuto nelle ultime ore per il malore improvviso di suo padre. “E’ stato uno dei giorni più brutti della mia vita, dove ho capito sempre di più quanto anche un minuto sia prezioso”. I fan si sono stretti intorno all’influencer che ancora provata non è riuscita ad entrare nel dettaglio quanto accaduto a suo padre Luciano.

EMANUELA FUIN E LUCIANO TAVASSI, GENITORI DI GUENDALINA TAVASSI/ "Portata in una clinica per abortire"

Guendalina Tavassi e le condizioni di suo padre Luciano dopo il malore: “Ora è in terapia intensiva…”

“Scusatemi ma non riesco a parlare ancora. Però vi ringrazio e abbraccio da qui per tutto il vostro calore”. Prosegue così Guendalina Tavassi – come riporta Leggo – dimostrandosi grata per tutti coloro che in un momento così difficile hanno deciso di offrirle supporto anche solo con un messaggio. Stando a quanto da lei stessa raccontato sempre sui social, suo padre Luciano è stato operato nella notte e attualmente sarebbe ancora in terapia intensiva.

“Papà adesso è in terapia intensiva post operatoria e, grazie ai medici (veri angeli sulla terra) è stato salvato stanotte”. Non è ancora noto cosa sia accaduto a Luciano, il padre di Guendalina Tavassi. Stando alle sue parole – riportate dal portale – si evince però l’entità del malessere, tale da portare i medici ad operarlo d’urgenza per salvargli la vita.

Umberto D'Aponte, chi è l'ex marito di Guendalina Tavassi/ Dopo due figli, una separazione dolorosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA