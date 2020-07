EMANUELA ROSSI, MOGLIE FRANCESCO PANNOFINO/ “Il nostro amore nato in sala doppiaggio”

L’amore fra Francesco Pannofino e la moglie Emanuela Rossi è stato pieno di turbolenze, ma sembra proprio che i due abbiano ritrovato la sintonia di un tempo. I due doppiatori si sono sposati, poi separati, riuniti, ritornati di fronte all’altare: “Un bel andirivieni”, ha detto lui tempo fa a Io Donna, “ora abbiamo un bellissimo rapporto”. Il sole infatti è ritornato a splendere sulle loro vite, anche perchè hanno trovato un nuovo equilibrio. “Viviamo in due case diverse, ma ci vediamo quasi tutti i giorni, anche per via di nostro figlio, Andrea, che è bello e simpatico”, ha aggiunto, “ognuno ha il carattere che ha, io preferisco stare da solo”. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Francesco Pannofino sarà uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1, grazie al programma Una voce per Padre Pio. Della sua dolce metà invece ha detto cose bellissime nella stessa intervista: “Ma io con lei sto bene, sul palco poi benissimo. Oltre all’affetto siamo legati anche da una grande stima professionale e quando ci capita di lavorare assieme siamo entrambi molto felici”.

EMANUELA ROSSI, MOGLIE FRANCESCO PANNOFINO

Per Emanuela Rossi e Francesco Pannofino non è stato semplice tenere in piedi la loro relazione. Dopo diverse tempeste, la coppia è ritornata ad amarsi più che mai, anche se il doppiatore continua a trovarsi spesso fuori città. Anche sul lavoro va tutto più che bene: i due hanno dato vita a diversi spettacoli, fra cui Bukurosh, mio nipote, andato in scena alla sala Umberto di Roma due anni fa. Le loro voci però vengono ricordate soprattutto per il doppiaggio di due grandi nomi del cinema americano: George Clooney e Michelle Pfeiffer. “Noi ci siamo conosciuti in una sala di doppiaggio”, ha raccontato la Rossi tempo fa a Siamo noi di Tv2000, “Francesco veniva già dal teatro, io pure. Quello è stato il momento in cui ci siamo visti e si è dichiarato. La cosa è stata molto simpatica perchè il tutto è stato fatto attraverso altri personaggi, recitando a leggio insieme con delle scene così d’amore ho capito che in realtà dietro quell’interpretazione c’era qualcosa di più”. I due poi hanno dato alla luce 22 anni fa il figlio Andrea: nonostante la sua età, i genitori non credono di aver terminato il loro compito di proteggerlo e guidarlo. “I giovani d’oggi hanno diverse difficoltà di capire che cosa fare nella vita, le passioni”, ha detto Pannofino, “Noi lo lasciamo anche abbastanza libero di sbagliare, controllandolo, ma non è facile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA