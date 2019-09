Emanuela Rossi, moglie Francesco Pannofino/ “Legati da una grande stima”

L’arte del doppiaggio è una virtù di famiglia per Emanuela Rossi e il marito Francesco Pannofino

Emanuela Rossi e il marito Francesco Pannofino sono entrambi popolari e voci importanti dello spettacolo italiano. L’ex volto di Boris a ritrovarsi fra i concorrenti di Tale e Quale Show 2019, mentre la moglie sarà impegnata nei molteplici impegni fra piccolo e grande schermo. Forse l’attrice è meno in vista agli occhi della stampa, ma di sicuro non è così nascosta a quelli della critica e degli organizzatori di eventi importanti. Lo scorso giugno infatti la ritroviamo come madrina del talent a Siracusa, che si è concluso con la consegna del Premio Tonino Accolla. Purtroppo per i fan non è così semplice riuscire a seguirla sui social, visto che come il marito, la Rossi non apprezza molto la vita online. Scorrendo la sua pagina Facebook, si può notare infatti che il suo ultimo post risale addirittura a due anni fa. Forse anche per via del tour legato a Bukurosh, mio nipote, la piece tetrale che hanno presentato l’anno scorso ed in cui i due compaiono per la seconda volta l’uno al fianco dell’altra. La prima occasione risale infatti ai tempi de I suoceri Albanesi, che oltre a registrare un forte interesse durante il primo tour, è ritornata con 200 repliche in tutta l’Italia.

Emanuela Rossi: legata al marito Francesco Pannofino anche nel lavoro

La bellezza e la femminilità sono solo due dei cavalli di battaglia di Emanuela Rossi, doppiatrice e attrice italiana molto popolare. Conosciuta tra l’altro anche per il suo matrimonio con Francesco Pannofino, una delle Eccellenze del nostro Paese in tema di doppiaggio. Oggi il marito torna nel ruolo di concorrente a Tale e Quale Show 2019. Anche se nella maggior parte dei casi lavorano in contesti diversi, scegliendo settori spesso lontani, la Rossi e Pannofino hanno trovato nel teatro una seconda possibilità di stare insieme. “Da separati si litiga meno“, ha sottolineato tempo fa l’attore a Io Donna, parlando del suo rapporto travagliato con Emanuela. I due infatti si sono sposati, hanno fatto un figlio e si sono separati, per poi sposarsi una seconda volta. Sembra però che abbiano trovato nella lontananza una soluzione valida per evitare i continui attriti, tanto da scegliere di vivere in due case separate. “Oltre all’affetto siamo legati anche da una grande stima professionale“, continua Pannofino. Ecco perché sono felici di poter lavorare insieme, nonostante l’attore sia solito viaggiare molto e che per questo trova complicato riuscire a gestire il loro matrimonio.

