Emanuela Suma e Matilda, moglie e figlia di Nicola Savino/ “Matrimonio carico di gioia”

Emanuela Suma e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino

Emanuela Suma è la moglie di Nicola Savino. La stylist e il conduttore si sposati dal 29 maggio 2009, dopo essersi conosciuti a Radio Deejay, durante l’allestimento di un calendario per la celebre radio. La coppia ha una figlia, Matilda, che ha compiuto 16 anni lo scorso 2 agosto. Qualche anno fa, intervistato da Vanity Fair, Savino aveva rivelato di essere un padre severo: “Almeno ci provo. Io e mia moglie ci alterniamo i ruoli del poliziotto buono e di quello cattivo. Devo essere rigido perché è giusto che un bambino cresca con delle regole. Uscire con tua figlia e farle un regalo ti eleva al ruolo di eroe, ma non si può farlo sempre”. In occasione dell’ultimo compleanno della figlia, il conduttore di Radio Deejay le ha dedicato un post su Instagram: “Auguri Matilda, che la vita ti porti sempre e solo in “one direction”: verso la felicità”.

Manuela Suma e Matilda, moglie e figlia Nicola Savino/ "Sta vivendo un po' male"

Il secondo matrimonio di Nicola Savino con Emanuela Suma

Prima di portare all’altare Emanuela Suma, Nicola Savino ha avuto un altro matrimonio. “Mi sono sposato molto giovane, non so perché, forse perché volevo crearmi subito una mia famiglia visto che i miei genitori si separarono quando ho cominciato a fare radio nel 1984. Loro non hanno fatto secondo me una buona famiglia e ho deciso di farla io. Avevo solo 24 anni col primo matrimonio e non andò bene. Bisogna ponderarle le scelte. Il vero amore folgorante a quella età accade di rado e mi dispiace”, ha raccontato il conduttore al programma tv Sottovoce. Parlando del secondo matrimonio con la stylist, ha aggiunto: “Questo secondo matrimonio è inaspettato e carico di gioia anche se stiamo insieme da 17 anni e siamo sposati dal 2009. Io sono favorevole, un matrimonio sancisce un unione, è bello, non posso che parlarne bene, io sto bene”.

LEGGI ANCHE:

Nicola Savino/ "Non è semplice crescere con un genitore gravemente depresso"Nicola Savino, Totò Schillaci e Paola Caruso a Verissimo/ Covid, calcio e figli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA