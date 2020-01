Emanuela Tittocchia Vs Fabio Testi/ “Ci ha provato con una mia amica davanti a me”

Emanuela Tittocchia senza freni. A Pomeriggio 5 torna a parlare del burrascoso rapporto col suo ex Fabio Testi e svela un nuovo dettaglio shock. Nello studio di Canale 5, l’attrice parte dalla frase detta da Testi al Grande Fratello Vip – “Mi hanno nominato perché avevano paura di essere violentate” – e dichiara: “La frase che lui ha detto nel tugurio è niente rispetto a quello che lui fa! – così svela – Questa che dico oggi è una cosa che non ho mai raccontato: una sera ero a casa sua con una mia amica, io ero seduta alla sua destra, lei alla sua sinistra e lui ha appoggiato una mano sulla mia gamba e allo stesso tempo ha iniziato a toccare la mia amica.” Una rivelazioni importante che la Tittocchia poi avvale di ulteriori dettagli nel salotto di Pomeriggio 5.

Emanuela Tittocchia, accuse shock a Fabio Testi a Pomeriggio 5

Emanuela Tittocchia, ospite a Pomeriggio 5, continua svelando i dettagli di quell’episodio che ha visto protagonista l’allora suo compagno Fabio Testi. “L’ha messa in grave difficoltà… – ammette, parlando della sua amica – noi eravamo fidanzati e lui ha messo la mano sulla coscia alla mia amica. Poi ci siamo alzate e lui ha iniziato ad abbracciarla e fare lo stupido con una mia amica.” Di fronte a queste immagini, la Tittocchia si è infuriata: “Lì allora mi sono alzata arrabbiatissima. Io e la mia amica ci siamo alzate e ve ne siamo andate. – così ha concluso – Lui non ce la fa: appena vede una donna ci prova!” Le parole di Emanuela sono forti ma non trovano l’approvazione di tutti nello studio di Pomeriggio 5. Il giornalista Fredella sembra infatti non crederle del tutto: “Io non mi ci ritrovo in queste tue parole, comunque è sempre la tua parola contro la sua!”

