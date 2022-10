Emiliano Liuzzi e Luca Barabarrossa, ex Lucrezia Lante della Rovere/ I grandi amori

Emiliano Liuzzi: l’ultimo grande amore di Lucrezia Lante della Rovere

Emiliano Liuzzi è stato l’ultimo grande amore di Lucrezia Lante della Rovere. Il giornalista è morto a 46 anni il 6 aprile 2016 stroncato da un infarto. Nel suo libro “Apnea”, l’attrice ricorda la loro storia d’amore: “È un omone livornese un principe arabo con gli occhi azzurri mare. Fuma tanto, parla molto. Mi guarda dritto negli occhi. Un po’ mi ricorda il mio papà. Fino al 6 aprile…”, si legge nella sua autobiografia. Liuzzi era a casa della sua compagna, quando si è sentito male. Già da qualche giorno avvertiva dei malori, per cui si era fatto controllare dai medici. “La vita è così sono degli incontri. Bisogna anche ringraziare della brevità degli incontri. La vita non lo ha risparmiato, però è sempre nel mio cuore”, ha detto Lucrezia Lante della Rovere a Verissimo.

Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbereschi: 7 anni insieme

Lucrezia Lante della Rovere è stata legata per 7 anni a Luca Barbereschi. Nel sul libro l’attrice ha parlato anche di questa intensa storia d’amore: “È polarizzante, vitale, ipnotico. il cuore sfarfalla le gambe cedono, la testa gira: è uno dei momenti più belli della mia vita. Luca mi spalanca la mente, è un terremoto di energia e sogna in grande”. Dopo 7 anni però il loro amore finisce: “Le cose quando stiamo insieme filano a meraviglia ma quando ci dividiamo il nostro amore trema. Sono passati 7 anni da quando ci siamo conosciuti, siamo cambiati, siamo diversi, siamo stanchi”. Oggi la loro passione si è trasformata in amicizia e complicità, in un’intesa molto forte. In un’intervista al Corriere della Sera ha svelato un aneddoto sulla loro relazione: “Diceva che ero dotata di un mondo emotivo, di grande sensibilità che lo affascinava, ma altrettanto priva di tecnica. Mi costringeva a tenere una matita in bocca fino allo sfinimento per migliorare la dizione”.

