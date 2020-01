Emiliano Pierantoni: sorpresa a Carlotta Maggiorana/ Il messaggio d’amore la commuove

Carlotta Maggiorana ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di una persona speciale che ha avuto il pensiero di metterle un bigliettino nella tasca del suo giubbotto. Stare lontani dai propri affetti non dev’essere facile per i concorrenti del Grande Fratello Vip, come dimostra la reazione della stessa Carlotta che tratteneva a stento le lacrime per la commozione davanti a questo gesto molto romantico. Fortuna che Clizia Incorvaia arriva subito a consolarla con un abbraccio e spiega la situazione agli altri presenti, Ivan Gonzalez e Fabio Testi, che non capiscono come mai l’ex Miss Italia si sia messa a piangere così dal nulla. “Ha trovato un pezzo di carta con scritto ti amo”, dice l’ex moglie del frontman delle Vibrazioni mentre si presta ad abbracciarla. Anche Ivan si unisce al momento di abbracci e la Maggiorana sembra riprendersi quasi subito, ringraziando suo marito Emiliano Pierantoni per il gesto romantico.

Emiliano Pierantoni sorpresa per Carlotta Maggiorana: lei scoppia in lacrime…

Un piccolo gesto, se fatto nel modo più semplice possibile, può essere davvero il più bello: è ciò che è successo a Carlotta Maggiorana. La miss era nel giardino con Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Clizia Incorvaia quando, mettendo le mani nelle tasche del suo giubbotto blu, si è trovata in mano un piccolo pezzo di carta. Lo legge e subito si mette le mani davanti agli occhi, iniziando a piangere. Clizia capisce subito di cosa si tratta e si alza per abbracciarla: è un biglietto da parte del marito Emiliano Pierantoni che le ha scritto “Ti Amo”. Ivan Gonzalez si alza dalla poltroncina e corre ad abbracciare le due inquiline del Grande Fratello Vip, poi si unisce anche Paolo Ciavarro, che accortosi della situazione, esce subito per capire che cosa sia successo. “Beata te che ti ama qualcuno”, dice Ivan. Poi la Maggiorana spiega: “Questo me l’hanno dato quando c’era Sergio a cena”, quindi lei non se n’era accorta. “È bellissimo”, dice la Incorvaia. Poi Ivan: “Questo dev’essere la tua forza!”. Qui il video per rivedere il momento della sorpresa a Carlotta Maggiorana.

