Emma Dante sul dramma di Palermo/ “Ho detto di evirare chi stupra”

“A che vi serve quel coso moscio, quel pezzetto di carne che pesa meno di un etto, quella protuberanza fastidiosa, centro del maschio, centro del mondo, quel palloncino che si gonfia con la pompetta della libido e diventa arma tagliente, pugnale penetrante, esaltazione dell’io, pene immondo che insozza la poesia di corpi sublimi fatti di vallate e promontori?”: queste le parole di Emma Dante su Facebook commentando lo stupro di Palermo, invocando l’evirazione: “Perché non asportarlo subito quel pungiglione velenoso? Sarebbe un grande rimedio, finalmente, evirare il maschio portatore di fallo fallace a scopo sanitario e ascetico. Allora, questo genere di maschi, ripuliti da superflui pezzi di carne, canterebbero melodie soavi con le loro voci bianche…”.

La versione di Emma Dante

La regista palermitana ha accostato lo stupro a un omicidio, chiedendosi ai microfoni della Stampa che vita avrà mai più la vittima: “Lei sarà come morta dentro, mentre i suoi carnefici riprenderanno presto la loro vita. Un reato come lo stupro va equiparato all’omicidio”. Per la cineasta parlare di quanto accaduto è fondamentale e ha commentato così le polemiche ricevute in particolare dagli uomini: “Quando gli tocchi quel coso lì, che hanno tra le gambe, impazziscono, non capiscono più nulla. La mia era solo una provocazione, anche se con parole violente. Rivolta a un certo tipo di maschio e dall’utilizzo che fa del suo pene. Mi pareva chiarissimo. Poi ho visto e letto e ho messo un titolo, ho contestualizzato: “Agli stupratori”. Be’ non è cambiato nulla”. Emma Dante ha precisato di non voler fare alcun invito alla guerra dei sessi, ribadendo di non aver mai voluto avallare una cosa violenta come la castrazione. La regista ha poi rimarcato che la violenza maschile contro le donne è questione culturale: “La famiglia e la scuola dovrebbero intervenire educando: da bambini ma ancora di più da adolescenti. Bisognerebbe istituire a scuola l’ora di educazione sessuale, in cui non si insegna la riproduzione ma gli svariati e illimitati piaceri che può regalare la sessualità consenziente in tutte le sue forme”.

