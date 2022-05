Emma Muscat, Malta: chi è? all’Eurovision 2022 con I Am What I Am/ Sexy e audace, com’è cambiata dopo Amici?

Ad Eurovision 2022, Emma Muscat spicca il volo con la canzone “I Am What I Am”. La giovane maltese, nota in Italia per aver partecipato nel 2018 al talent Amici di Maria De Filippi, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel panorama musicale internazionale, mostrando il suo lato glamour e audace. Emma Muscat è attenta ai dettagli e soprattutto alla sua nuova immagine, infatti è rimasto davvero poco di quella ragazza semplice che si era fatta apprezzare nel talent di Maria De Filippi. All’epoca, la cantante non badava più di tanto al look e vestiva con jeans, sneakers e felpe crop. Col suo talento e le sue capacità, in ogni caso, Emma Muscat ha fatto strada ad Amici, piazzandosi al quinto posto.

Anche se non è riuscita a classificarsi tra i primi tre concorrenti, Emma Muscat ha comunque conosciuto una popolarità immensa dopo l’esperienza in tv: tra le varie clip e i tour, il suo stile è diventato nel corso del tempo sempre più colorato e glamour, tra minidress e crop top. Negli ultimi anni ci siamo ormai abituati a vedere una Emma Muscat scintillante e colorata: dai bikini intrecciati ai power blazer indossati come veri e propri abiti.

Come dicevamo la cantante è molto attenta alle tendenze e non ha alcuna paura di osare. Le treccine che l’hanno resa famosa sono state abbandonate da un bel pezzo, in favore di una una lunga chioma biondo dorata ed una serie di dettagli piuttosto ricercati per quanto concerne l’abbigliamento.

Emma Muscat, significato della canzone I Am What I Am

Come suggerisce già il titolo, questa canzone affronta un tema molto importante, ovvero la capacità di imparare ad accettare se stessi. I versi del brano sono eloquenti in questo senso (“Take it or leave it, I am what I am”), così il brano di Emma Muscat punta ad essere un vero e proprio inno all’accettazione di sé con pregi e difetti. L’importanza di non giudicarsi, di riconoscere e accettare i propri limiti, le proprie diversità e i propri lati oscuri. Della canzone, che è stata scritta dalla stessa cantante assieme a Dino Medanhodzic, Julie Aagaard e Stine Kinck, esiste anche un gradevolissimo video prodotto da Borotalco Tv in cui è rappresentato al meglio il messaggio che Muscat diffonde col brano.

