Emmanuel Macron fa aspettare Papa Francesco prima dell’incontro a Marsiglia/ Il Pontefice solo e annoiato

Emmanuel Macron ha fatto aspettare Papa Francesco in occasione di un incontro a Marsiglia, in Francia. È questo quanto emerso da un video pubblicato sui social network da TgLa7, dove è visibile il Pontefice da solo, seduto sulla sua poltrona, mentre attende un po’ annoiato l’arrivo del suo interlocutore.

Il Santo Padre da parte sua poco prima era stato impegnato in un discorso nella sessione conclusiva degli “Incontri sul Mediterraneo” al Palais du Pharo, che è evidentemente non è andato per le lunghe. Quando è arrivato nella sede dell’incontro privato con il Presidente francese, infatti, quest’ultimo non era ancora arrivato. È così che le telecamere della televisione italiana lo hanno immortalato nell’anticamera, mentre con espressione corrucciata, immerso nei suoi pensieri, aspetta di essere accolto.

In molti si sono indispettiti nel vedere il video di TgLa7 in cui Emmanuel Macron fa aspettare Papa Francesco prima dell’incontro privato che era in programma a Marsiglia. Pare, però, che il Santo Padre non l’abbia presa sul personale. Anche perché durante il colloquio, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il Presidente francese, lo ha accolto – seppure in ritardo – “molto calorosamente, tra sorrisi e strette di mano”.

Ma non è tutto. La polemica sul colloquio, infatti, si era accesa anche nei giorni scorsi, quando il capo dell’Eliseo era stato costretto a precisare che l’incontro col Pontefice era stato organizzato di fatto solo per “dovere di ospitalità” dopo avere ricevuto delle accuse di scarsa laicità da parte dell’opposizione.

