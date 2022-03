Emy pazza di Denis Dosio: “Sarà mio”/ Scena hot in vasca, ma lui pensa a Nicole

C’è un altro triangolo che si sta formando nella villa de La Pupa e il Secchione Show 2022. La seconda puntata aveva messo in evidenza il forte interesse della pupa Emy per il pupo Denis Dosio. I due hanno iniziato a conoscersi meglio ma l’influencer ha fatto capire di volerci andare con calma, mostrandosi non del tutto convinto della nascita di una possibile storia con Emy. Lei, però, non è disposta a mollare e, anzi, continua il suo assiduo corteggiamento. A dimostrarlo, d’altronde, le nuove immagini mostrate dalla D’Urso nel corso della terza puntata del reality.

Denis Dosio, La Pupa e il Secchione Show/ Emy è pazza di lui! Nuova coppia?

Emy gelosa di Nicole Di Mario: “Denis Dosio sarà mio!”

In queste Emy si dice pronta a fare tutto ciò che è in suo potere per conquistarlo, tuttavia c’è un ostacolo inaspettato e per lei molto fastidioso: la pupa Nicole Di Mario. Denis, infatti, appare interessato a lei, e trascorre molto tempo a conoscerla. Questo fa ingelosire Emy che decide di trascorrere con lui un momento molto intimo: un bagno in vasca in due. Qui non mancano carezze ed effusioni ma non arriva il bacio. Denis, insomma, è diviso tra due fuochi: sceglierà Nicole o Emy? Quest’ultima, d’altronde, si dice certa: “Denis sarà mio!”

