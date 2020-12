Endometriosi, malattia cronica a Le Iene/ Video, Goldberg e Nancy Brilli ne soffrono

A Le Iene si è parlato di endometriosi, una malattia cronica ed invisibile che colpisce solo in Italia 3 milioni di donne. Un numero davvero altissimo di donne tra cui si annoverano anche personaggi di spicco come l’attrice Premio Oscar Woopy Goldberg e la nostra Nancy Brilli. Ma cosa è la endometriosi? Per spiegarvelo nel migliore dei modi abbiamo ripreso quanto scritto da Humanitas che la descrive come “una malattia ginecologica benigna causata dall’impianto di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, al di fuori di questa. Questa situazione provoca uno stato infiammatorio cronico all’apparato genitale ed agli organi circostanti – vescica e intestino – al punto da essere considerata una patologia cronica invalidante”. Una malattia cronica che causa fortissimi dolori come hanno raccontato anche diverse donne che hanno condiviso con i telespettatori de Le Iene la propria esperienza. Tra i sintomi della malattia si annoverano: “dolori pelvici profondi avvertiti durante i rapporti (dispareunia) e i dolori pelvici cronici intermestruali”.

Endometriosi, malattia cronica: le parole di Nancy Brilli

Durante il servizio de Le Iene dedicato alla endometriosi si è fatta ascoltare una vecchia intervista di Carmen Di Pietro che in passato non era a conoscenza di questa patologia. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata raggiunta dall’inviata Roberta Rei e si è inginocchiata chiedendo scusa a tutte le donne affette da queste malattia. “Non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando e per questo motivo chiedo che si faccia più informazione su questa patologia, da molti sconosciuta. Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi. Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di endometriosi, sono mortificata per quanto è accaduto” – aveva già dichiarato in passato Carmen Di Pietro ad Adnkronos. Infine la testimonianza diretta di Nancy Brilli che ha rivelato: “l’ho scoperto a 30 anni andando direttamente in sala operazione. Da piccola cascavo per terra, non riuscivo a tenermi in piedi. Io avevo un parto ogni mese. I medici da piccola mi dicevano che ero esagerata. Endometriosi non è una metriosi, non sei una mazza, sei autorizzato a star male. E’ una malattia si può affrontare, non sei matta”. Clicca qui per il video completo del servizio de Le Iene.



