Energia, caso Olympia: +439% bolletta in un anno/ “Eni voleva 300mila euro anticipo”

continuano a mettere in ginocchio le aziende. Non solo gli aumenti, però, rappresentano un problema per le imprese: anche rinnovare i contratti per la fornitura di energia rappresenta un ostacolo. Come sottolinea ilfattoquotidiano.it, infatti, vengono spesso richiesti grossi anticipi o fideiussioni a garanzia del pagamento delle bollette future. Olympia, azienda di ceramica con 40 dipendenti basata a Corchiano, in provincia di Viterbo, ha avuto a che fare con una richiesta assurda da parte di Eni, della quale è cliente da quarant’anni.