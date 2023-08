Enna, 17enne denuncia stupro: violentata da un artigiano/ “Era un conoscente”: indaga la Procura

La procura di Enna indaga su un’accusa di stupro ai danni di una ragazza di 17 anni. La denuncia è arrivata dalla stessa ragazza: in seguito alla confessione, è stato aperto un fascicolo. I fatti sarebbero avvenuti a Valguarnera Caropepe, piccolo centro in provincia di Enna. Ad aver perpetrato gli abusi sarebbe stato un artigiano del posto. Sul caso indagano i carabinieri: come riporta Quotidiano.Net, vista la minore età della ragazza, vige il massimo riserbo sulla questione.

Strage di Erba: avviata azione disciplinare per Tarfusser/ Il sostituto procuratore chiese revisione processo