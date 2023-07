Enna: bimbo di 6 mesi cade dal fasciatoio/ Morto dopo due interventi neurochirurgici

Nella giornata di oggi ad Agira, nel consorzio comunale di Enna, in Sicilia, si è registrato un tragico incidente. Infatti, un bambino di appena 6 mesi è morto in seguito ad una caduta dal fasciatoio, posto ad un’altezza di circa 1 metro. Non sono ancora completamente chiarite le dinamiche dell’incidente, ma l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un semplice, per quanto tragico e fatale, incidente. Quanto accaduto ad Enna, purtroppo, sarebbe solamente l’ennesimo incidente tragicamente simile, che nelle settimane scorse è costato la vita ad altre due bambine siciliane, rispettivamente di 4 e 6 anni, una per una caduta, l’altra per un soffocamento.

Enna e il bimbo di 6 mesi caduto dal fasciatoio

Insomma, in queste ore la piccola cittadina di Enna sta piangendo il bimbo di 6 mesi caduto dal fasciatoio, forse accidentalmente. L’ipotesi, infatti, è che uno dei due genitori fosse intento a cambiare il pannolino al piccolo Filippo, quando questi, forse per una distrazione o forse per un movimento non controllato, è caduto, battendo la testa. Il volo è durato per appena un metro, ma fin da subito le condizioni del bambino sono apparse tragiche e disperate, costringendo all’intervento dell’elisoccorso.

Il piccolo di Enna, a quel punto, è stato trasportato d’urgenza sull’elicottero del 118 fino all’ospedale Cannizzaro di Catania. Qui, i medici, in un estremo tentativo di soccorso, hanno sottoposto il piccolo Filippo a due interventi in neurochirurgia, cercando di arginare i versamenti cranici di cui il piccolo soffriva. Tentativi, tuttavia, che si sono rivelati ben presto disperati e che non sono riusciti a salvare il bimbo di 6 mesi caduto dal fasciatoio ad Enna. Commentando la notizia, il sindaco di Agira Maria Greco si è stretto nel cordoglio alla famiglia, esprimendo la sua vicinanza ai genitori del piccolo, ovviamente disperati. “Non ci sono parole dopo una simile tragedia”, ha detto il sindaco, “nulla può lenire la sofferenza dei familiari del piccolo. Ci stringiamo a loro nel cordoglio”.

