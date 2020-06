Enock Barwuah, fratello di Balotelli al Grande Fratello Vip 5?/ Nuove indiscrezioni!

Continuano gli spifferi sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini sta lavorando per mettere in piedi un cast eccezionale, che preannuncia di essere ancor più “Vip” della quarta edizione. L’ultima indiscrezione in merito arriva dal settimanale Oggi che lancia due nuovi nomi. Uno di questi è quello di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. Sarebbe un vero e proprio colpo qualora Signorini riuscisse ad avere il ragazzo nella scuderia del Grande Fratello Vip 5, anche perché questo vorrebbe significare avere la possibilità non solo di parlare di Mario Balotelli ma anche di averlo ospite o, magari, vederlo proprio entrare nella Casa di Canale 5. Ovviamente al momento si tratta soltanto di un gossip che non trova conferma.

Enock Barwuah e Francesco Ricci al Grande Fratello Vip 5?

Come accennato, all’interno della rubrica ‘Ah, saperlo… Pillole di gossip’, curata da Alberto Dandolo, viene anticipato non uno ma due nomi di papabili concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip. E infatti si legge: “Si sussurra che il GF Vip abbia messo gli occhi su Enock Barwuah, fratello naturale di Mario Balotelli, e Francesco Ricci, 28, influencer e fashion blogger. Riusciranno i due a entrare nella Casa?” Il secondo nome è dunque quello di Francesco Ricci, un influencer che conta su Instagram quasi 26mila followers. Nella vita è anche un conduttore, organizzatore di eventi e talent scout. Inoltre parla spagnolo, inglese e portoghese. Vedremo dunque entrambi nella Casa più spiata d’Italia?



