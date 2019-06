Enrico Contarin e Audrey Chabloz stanno insieme/ Conferma a Pomeriggio 5: “Baci e…”

Colpo di scena nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. Lo show di Barbara d’Urso chiude i battenti per questa stagione e lo fa con l’annuncio di una nuova coppia del Grande Fratello 16. Stiamo parlando di Enrico Contarin, secondo classificato di questa edizione, e la bella Audrey Chabloz. Una coppia alquanto inaspettata eppure confermata dalla stessa Barbara d’Urso che ha avuto modo di assistere a baci e avvicinamenti nel corso della festa tenutasi ieri sera per tutti i concorrenti e lo staff di Pomeriggio 5. Ecco le sue parole in diretta a Pomeriggio 5: “Saranno state le 4 del mattino, stavamo lì a chiacchierare con tutti gli autori.. c’era chi aveva bevuto un po’ di più e chi un po’ di meno, a un certo punto di fronte a me c’era Enrico con una ragazza. Io gli ho detto ‘Enrico, cosa fai mano nella mano con questa ragazza?’ E lui mi ha detto ‘Perché noi stiamo per fidanzarci'”.

Enrico Contarin e Audrey Chabloz stanno insieme

Il racconto di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 continua. La conduttrice svela allora di aver continuato ad indagare sulla coppia composta da Enrico Contarin e Audrey Chabloz e ammette di aver chiesto loro una prova del fatto che stessero realmente insieme. “È a questo punto che la ragazza si è avventata su Enrico e diciamo che alla fine il rossetto era sull’occhio di lui e anche su quello di lei” racconta la d’Urso, imitando un appassionato bacio. Ma le sorprese non sono finite qui perché la bella Audrey è dietro le quinte e fa il suo ingresso in studio. I due si abbracciano e ammettono che il racconto rispecchia la realtà dei fatti. Si parla infine anche di una notte di passione che avrebbero trascorso insieme proprio di recente.

