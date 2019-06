Enrico Contarin eliminato?/ Rivelazione dell’edizione, il web lo vorrebbe vincitore (Finale Grande Fratello)

Enrico Contarin non ha perso il suo smalto al Grande Fratello 2019 ed ora che non ci sono più donzelle da conquistare, può finalmente ritornare ad essere quel concorrente in grado di strappare a chiunque un sorriso. Il ragazzo di Bessega è visto da molti come la vera rivelazione del programma, soprattutto da parte dei compaesani, che fanno il tifo per lui. In realtà i pronostici non sembrano del tutto positivi per il gieffino veneto, che deve vedersela con personalità forti della Casa. Fra queste Erica Piamonte, che si è ritagliato uno stuolo di fan pronto a portarla fino alla gloria finale. La simpatia di Enrico gioca di certo a suo favore, tanto che sui social molti hanno manifestato la volontà di vederlo come vincitore già durante la scorsa settimana. Uno dei meriti di Contarin è di certo di essere riuscito ad inventarsi tante cose per divertire gli altri concorrenti e per alleggerire un po’ quel clima di perenne tensione che si è abbattuto spesso sul loft. Dal dj allo spettatore delle radio locali, fino ad insegnante di veneto a Valentina Vignali e ballerino provetto al fianco di Gianmarco Onestini. Di momenti divertenti ce ne sono stati davvero tanti, tutti racchiusi in una clip in suo onore. Clicca qui per rivedere il video su Enrico Contarin.

Enrico Contarin: rapporto recuperato con Daniele Dal Moro prima della Finale del Grande Fratello

Enrico Contarin è riuscito a mettere da parte anche le tensioni con Daniele Dal Moro, fra i concorrenti del Grande Fratello 2019 che non lo hanno mai visto di buon occhio. Dovendo trascorrere del tempo insieme, i due ragazzi sono riusciti a trovare una sintonia inaspettata. Forse Enrico è tutto ciò che manca al gieffino veronese, spesso troppo buio e pensieroso. Il brio di Contarin è subito contagioso e non poteva che farsi sentire negli ultimi giorni trascorsi al campeggio, quando al loro gruppetto si è unito anche Gianmarco Onestini, sempre pronto a divertirsi. Enrico è riuscito anche a dimostrare le proprie doti alla griglia, unico re indiscusso della carne alla brace e inedito cuoco del camping Carmelita. Il ragazzo infatti si è sempre mostrato felice di cucinare per l’intero gruppo fin dall’inizio del programma, ma poi ha dovuto cedere il passo ad altri gieffini più abili ai fornelli. Questo non vuol dire però che Enrico non sia in grado anche di mostrare la propria rabbia, soprattutto di fronte ad un disordine ingiustificato. Negli ultimi giorni ha notato infatti come nessuno del gruppo abbia deciso di mantenere fede alle regole di convivenza, lasciando addirittura aperte le bottiglie di pomodoro, in bella vista sul tavolone. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin.

