Enrico Griselli e Giulia, chi sono il marito e la figlia di Serena Autieri/ “Noi tre siamo una cosa sola”

Chi sono Enrico Griselli e Giulia, il marito e la figlia di Serena Autieri

Serena Autieri, da anni protagonista del mondo dello spettacolo italiano, ha una vita privata serena e felice. L’attrice e conduttrice è sposata con il manager Enrico Griselli che le ha fatto la proposta di matrimonio nel bosco di San Francesco a Spoleto. I due si sono sposati nel 2010 e dal loro amore, nel 2013, è nata Giulia, unica figlia della coppia. Molto discreta e riservata, Serena Autieri non condivide tanto della sua vita privata. Tuttavia, recentemente, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto scrivendole una dolce dedica.

“Mi rendi ogni giorno una mamma ed una donna migliore, grazie amore mio…”, ha scritto la Autieri pubblicando una foto in cui è con la sua bambina mostrando un dettaglio del suo viso che rispecchia molto la bellezza della mamma.

Serena Autieri e le parole per il marito e la figlia

Serena e innamorata della propria famiglia, Serena Autieri non parla spesso del marito Enrico Griselli e della figlia Giulia. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente nel 2022, ha fatto un’eccezione svelando i dettagli del loro rapporto. “Noi tre siamo una cosa sola e insieme diamo il meglio. Non possiamo stare lontani troppo tempo”, ha raccontato l’attrice al settimanale.

La Autieri, inoltre, ha svelato come la nascita della figlia Giulia abbia unito ancora di più lei e il marito: “Lei ha rafforzato ancora di più quello che univa me ed Enrico. E’ la cosa più bella che abbia fatto, l’orgoglio più grande. Penso che vederla crescere giorno dopo giorno e l’amore per mio marito mi abbiano resa una persona migliore: mi hanno infuso sicurezza, consapevolezza. Con loro ho costruito un nido dal quale ricavare stabilità e forza. Ho questo esempio nella mia famiglia d’origine: papà ha sempre messo gli affetti al centro di tutto. Io tendo a quell’armonia”, ha concluso.

