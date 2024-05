Enrico Mentana, chi è il fidanzato di Francesca Fagnani/ “Stiamo insieme da 12 anni, non è geloso”

Chi è Enrico Mentana, il fidanzato di Francesca Fagnani

Enrico Mentana è uno dei giornalisti più importanti del giornalismo italiano la cui vita privata, negli ultimi anni, è finita sotto l’occhio dei riflettori per la relazione con Francesca Fagnani. Classe 1955, Enrico Mentana ha avuto una storia con Fulvia di Giulio, da cui ha avuto il primo figlio, Stefano, nato nel 1986. Nel 1992, dal legame con Letizia Lorenzini Delmilani, è nata la secondogenita, Alice. Nel 2002, dopo anni di fidanzamento, Mentana ha sposato l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula, da cui ha avuto due figli, Giulio e Vittoria, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2007.

Dopo la fine del matrimonio con quest’ultima, Enrico Mentana ha cominciato una relazione con Francesca Fagnani, giornalista e volto di Belve con cui la storia dura da dodici anni. Una relazione importante quella tra Mentana e la Fagnani in cui c’è stima e rispetto e non gelosia.

Enrico Mentana e il rapporto con Francesca Fagnani

Enrico Mentana e Francesca Fagnani condividono la passione per il giornalismo, ma anche una storia d’amore importante come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari all’interno del programma “Un giorno da pecora”. “Stiamo insieme da dodici anni. Enrico non è geloso e non lo sono nemmeno io“, le parole della giornalista.

Della Fagnani, Enrico Mentana ha parlato in un’intervista a“Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il nuovo programma di Piero Chiambretti: “Francesca è arrivata alla popolarità con mezzi suoi, con un programma che s’è inventato lei ed è passato da una rete che allora era piccola, è finita sulla Rai in seconda serata e poi promossa in prima. Tutto questo cosa porta? Grande popolarità ma anche il fatto che qualcuno, per invidia, per il gioco del massacro e della torre, ti critica. Questa è una vaccinazione”.













