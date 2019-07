Enrico Mentana, video incendio durante Tg/ La7 in fiamme, il direttore lo interrompe

Enrico Mentana è stato costretto a interrompere il tg per un incendio con lo studio di La7 che è andato letteralmente in fiamme. Durante la diretta il noto giornalista si stava rapportando con Milena Gabanelli quando alle 20.35 sono divampate le fiamme. Sono così intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme ed evitare ulteriori problemi. Pare che l’incendio sia partito dalla parte superiore del tetto dove in questi giorni si stanno effettuando dei lavori di manutenzione. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo un po’ di spavento. E’ stato lo stesso Mentana ad annunciare l’incendio in diretta tv, mandando la pubblicità e scendendo negli studi di In Onda per concludere il notiziario e dare un saluto al pubblico collegato con affetto da casa.

Enrico Mentana, video incendio durante Tg: fiamme permettendo

Nonostante le difficoltà che hanno portato Enrico Mentana ad interrompere il telegiornale di La7 il giornalista non ha mancato l’occasione per far sorridere i suoi telespettatori. Sceso nello studio di In Onda, dopo la pubblicità, ha chiuso il notiziario specificando: “Speriamo di essere sfuggiti alle fiamme, voi non sfuggite alla borsa“. Ha poi salutato tutti con una battuta: “Siamo scesi di tre piani in questo studio perché il nostro era fuoriuso. Ci vediamo domani sera fiamme permettendo”. Subito dopo su Instagram ha pubblicato un video con i pompieri in pieno lavoro per sedare le fiamme, a commento ha scritto in maniera sempre simpatica, ma anche un po’ dispiaciuta: “Il mio povero studio”. Sui social network Mentana è stato poi assediato dal pubblico che gli ha voluto inviare un sincero saluto ricolmo d’affetto.

Il video dell’incendio

Nei minuti finali del #tgla7 il direttore #Mentana annuncia fiamme nello studio

Poi manda la pubblicità e scende eroicamente negli studi di #inonda pur concludere le notizie e lasciarci il suo mitico "A DOMANI SERA BUONASERA" NUMERO UNO…sempre! pic.twitter.com/qBfFoceihE — Emy Bell (@EmyBellBell) 22 luglio 2019





