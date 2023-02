Enrico Piacentini, ex marito Laura Antonelli/ La relazione con Mario Marenco

Laura Antonelli: il matrimonio con Enrico Piacentini

L’attrice Laura Antonelli, scomparsa nel 2015, si è sposata una sola volta. Nel 1969, a soli 24 anni, sposò l’antiquario Enrico Piacentini. In una delle ultime intervista al settimanale l’Ortica, l’attrice ha definito il matrimonio uno dei più grandi errori della sua vita: “Sposarmi a 24 anni, senza capire cosa stessi facendo”. Il matrimonio con Piacentini ebbe breve durata. Nel 1972, infatti, l’attrice iniziò una relazione con Jean-Paul Belmondo, conosciuto sul set del film “Trappola per un lupo”. La relazione tra i due attori dura nove anni. Laura Antonelli ha avuto relazioni anche con il produttore Ciro Ippolito e con l’ arredatore-antiquario Andrea D’Aloja, almeno dieci anni più giovane di lei, fratello dell’attrice Francesca D’Aloja.

Laura Antonelli: la relazione con Mario Marenco

Quando arrivò a Roma, Laura Antonelli iniziò a insegnare ginnastica al liceo artistico di via Ripetta: in quegli anni ebbe una relazione con Mario Marenco, che studiava architettura e per lei scriveva poesie. Successivamente Marenco è diventato celebre per la sua lunga collaborazione con Renzo Arbore, con cui aggiunse il successo nel 1970 con il programma radiofonico “Alto gradimento”. In “L’altra domenica” fu Mr Ramengo, lo strampalato inviato che dopo ogni reportage urlava “Carmine”. Partecipò praticamente a tutti i programmi tv di Arbore, da “Quelli della notte” a “Indietro tutta”. Creò e impersonò personaggi indimenticabili come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, Riccardino, l’astronauta spagnolo Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, Verzo, il poeta Marius Marenco e Ida Lo Nigro. Mario Marenco è morto il 17 marzo 2019.

