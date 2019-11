ENRICO PIAGGIO, UN SOGNO ITALIANO, FICTION RAI 1/ Il papà rivoluzionario della Vespa

ENRICO PIAGGIO – UN SOGNO ITALIANO: IL FILM

Enrico Piaggio – Un sogno italiano è la fiction che Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, martedì 12 novembre 2019. Andrà in onda dalle 21.25 circa ed è diretto da Umberto Marino. L’attore Alessio Boni riveste invece il ruolo di protagonista, interpretando il famoso imprenditore che nel post Seconda Guerra Mondiale ha inventato la Vespa e regalato un sogno a tutti gli abitanti dello Stivale. Al suo fianco ci saranno alcuni volti noti del piccolo e grande schermo, come Violante Placido, Roberto Ciufoli e Francesco Pannofino, ma anche Enrica Pintore, Moisè Curia e Beatrice Grannò, quest’ultima nel ruolo di Suso Cecchi D’amico che collaborò alla stesura di uno dei film che daranno visibilità alla Vespa, Vacanze Romane. Nello specifico, la Pintone sarà Paola, la moglie di Piaggio, mentre Ciufoli interpreterà Corradino D’Ascanio, il genio progettista a cui l’imprenditore si rivolgerà per realizzare il suo rivoluzionario mezzo. Pannofino invece indosserà i panni di un uomo crudele, un banchiere senza alcuno scrupolo.

ANTICIPAZIONI ENRICO PIAGGIO – UN SOGNO ITALIANO, FICTION RAI 1: LA TRAMA

La trama di Enrico Piaggio – Un sogno italiano ci porta indietro fino al 1945, in una Pontedera messa in ginocchio dalle conseguenze della guerra. La depressione ha preso possesso di cittadini e imprenditori, che cercano di affrontare la profonda crisi economica. La fabbrica di Rinaldo Piaggio si trova in quel momento in difficoltà, produrre aerei è diventato ancora più difficile e il titolare cerca in ogni modo di trovare una soluzione per aiutare le famiglie di tutti i suoi dipendenti, nella speranza che non debbano perdere il lavoro. Uno spiraglio di luce si inizierà ad intravvedere quando il figlio dell’imprenditore, Enrico Piaggio, sceglierà di farsi avanti per primo per riuscire a superare la crisi. Determinato come non mai, la lotta inizierà prima di tutto nella sua mente. Piaggio infatti ha un’idea: creare un mezzo di trasporto veloce e comoco, dalle dimensioni ridotte e che sia in grado di muoversi in modo agile fra il traffico. Rocchi – Battaglia però gli sta con il fiato sul collo: vuole prendere possesso della sua azienda. Enrico non molla ed è sicuro che la sua Vespa diventerà il simbolo della rinascita della sua attività. Scopre inoltre che William Wyler ha scelto Roma per girare il suo ultimo lavoro, il film Vacanze Romane. Paggio entra in contatto con il regista e in qualche modo lo convince che il mezzo di sua invenzione può diventare una specie di carrozza di Cenerentola, facendo sì che i due protagonisti visitino le strade della Capitale a bordo della sua Vespa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA