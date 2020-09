ENRICO PIAGGIO UN SOGNO ITALIANO, RAI 1/ Alessio Boni, che interpretazione! (Replica)

E’ una grande storia quella di Enrico Piaggio, che riviviamo grazie all’omonima fiction in diretta su Raiuno. Emozionante l’interpretazione di Alessio Boni, che si cala alla perfezione nei panni dell’uomo d’affari genovese. E’ un film che vuole ripercorrere le varie tappe di una scalata al successo e che racconta gli inizi e gli sviluppi della Piaggio & C. Interessante riassaporare i vari passaggi di un’azienda storica, capace di resistere alle clamorose devastazioni della seconda guerra mondiale. Enrico Piaggio è stato lungimirante, tenace ed estremamente intuitivo. Nel dopoguerra trova le risorse necessarie per avviare una vera e propria ristrutturazione aziendale, risollevandola con la produzione industriale di un mezzo di trasporto semplice, a due ruote e low cost.

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano, trama prima e seconda parte

Enrico Piaggio Un Sogno Italiano torna in replica su Raiuno. Questa sera, dunque, rivediamo il primo atto del film, la cui trama ha come punto di partenza il 1952. L’imprenditore ed uomo d’affari Enrico Piaggio ha appena ricevuto una lettera dal banchiere Rocchi-Battaglia, che gli chiede la restituzione immediata della somma concessagli precedentemente. Una situazione che mette a dura prova Enrico Piaggio, che sotto pressione sforna l’idea che cambierà per sempre il destino della sua azienda. Ascoltando una conversazione di alcune dipendenti sul film Vacanze Romane, Enrico Piaggio matura un’intuizione vincente. Perché non inserire il famoso scooter nel film e farlo così conoscere al paese intero? Nella prima parte, quindi, l’uomo d’affari prova a convincere il regista William Wyler ad accettare la sua proposta. La trama della seconda parte mette nuovamente al centro dello sceneggiato il banchiere Rocchi-Battaglia. Ci sono inoltre alcuni colpi di scena che fanno pensare ai protagonisti di avere a che fare con delle “talpe” interne all’azienda.

Enrico Piaggio Un sogno italiano: info Streaming e tv

Come abbiamo detto questa sera, martedì 8 settembre, rivediamo su Raiuno Enrico Piaggio – Un sogno italiano. Si tratta di una replica, ovviamente, reperibile in diretta sul canale 1 o 501 del digitale terrestre oppure in live streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.it, che permette di seguire i film o le trasmissioni di casa Rai. Per gli appassionati del genere è un’occasione d’oro per rivivere una storia di successo tutta italiana. Sguardo anche ai social, coi commenti in tempo reale degli utenti e alcune clip tratte dal film.



