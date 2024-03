Entomofobia, cos’è? La paura degli insetti/ “Ci sono persone che programmano le vacanze su questa fobia”

Negli studi di Uno Mattina si parla stamane di entomofobia, la paura degli insetti, e ospite vi era la psicologa Francesca Mugnai che ha spiegato a riguardo: “La paura verso gli insetti nasce da un aspetto culturale – precisa l’esperta – ma quando si parla di una fobia specifica è necessario affrontarla in quanto si crea un’ansia anticipatoria solo nell’immaginare di vedere un insetto in casa. Ci sono persone che si bloccano o che evitano alcune strade o luoghi, e ad esempio chi soffre questa fobia calcola le vacanze estive in modo da programmarle in quei luoghi dove non trovare questi insetti”.

Chico Forti torna in Italia grazie anche ad Andrea Bocelli/ Roberto Alessi: "Ecco chi lo ha reso possibile"

Ma cosa si può fare per superare l’entomofobia^ “Bisogna eseguire un trattamento psicoterapeutico a psicologico, l’esposizione graduata a immagini di insetti ma anche tecniche di respirazione. Le fobie hanno un origine ansiogena quindi si usano tecniche sull’ansia. Un altro aspetto è quello culturale, quindi l’educazione ai bambini e agli adulti è molto importante”. E ancora: “All’insetto associamo un valore di non pulizia lo collochiamo dentro argomenti non sani, va modificato l’aspetto culturale se si parla di una paura, mentre se si tratta di una fobia, ripeto va affrontato in maniera specifica”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA