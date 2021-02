Enula e Alessandro, scatta il bacio ad Amici 20/ Lui: “Io ci tengo a te, sei magica!”

L’amore era nell’aria e, finalmente, è sbocciato anche per un’altra coppia nella Casetta di Amici 20. Il ballerino Alessandro e la cantante Enula hanno sviluppato in questi mesi una bella amicizia che col tempo è diventata una chiara attrazione fisica. Abbracci, attenzioni, coccole reciproche hanno avvicinato i due ragazzi nel corso delle ultime settimane e oggi questo avvicinamento è culminato in un appassionato bacio. Nonostante i tanti dubbi di Enula, probabilmente dovuti ad un affetto che la tiene legata ancora fuori dal programma, la cantante si è lasciata andare ai sentimenti che prova per Alessandro. Così, in piena notte, tra i due è arrivato il bacio.

Enula e Alessandro nuova coppia di Amici 20

Proprio le titubanze di Enula hanno però scatenato qualche dissapore tra i due: “Se fai un passo così e poi ti comporti in un certo modo dopo o stacchi, ma stacchi davvero, oppure vai avanti!” si è sfogato Alessandro con Sangiovanni, confuso dal comportamento di Enula. Da qui la lite tra i due e, successivamente, il riavvicinamento. Il ballerino, d’altronde, ha reso ben chiari i suoi sentimenti: “Per me sei magica – e ancora – io ci tengo tanto a te”. Le parole e i gesti di Alessandro hanno infine fatto breccia in Enula che ha abbattuto ogni paletto, lasciandosi andare tra le braccia del ballerino. Dopo Sangiovanni e Giulia, Aka7even e Martina, Deddy e Rosa, è nata una quarta coppia nella scuola di Amici 20.

Tra Alessandro ed Enula è nata un’amicizia speciale… Come andrà tra loro? #Amici20 pic.twitter.com/lwcbbCuFLU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 26, 2021





