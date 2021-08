Enula/ Torna al Battiti Live con Impronte per mostrare la sua crescita dopo Amici

Enula sarà tra i numerosi cantanti che si esibiranno in occasione del Battiti Live. La serata del 10 agosto, in onda su Italia 1 e sul circuito di Radio Norba, avrà tra i suoi protagonisti anche l’ex allieva di Amici, capace di mettersi in mostra grazie a performance canore molto interessanti. La cantante ha spesso fatto vedere le sue ottime qualità vocali e un chiaro esempio è rappresentato dal suo ultimo brano Contorta che ha ottenuto gli applausi dal pubblico del talent show di Canale 5. La sua carriera viene data in continua crescita e lei canterà il suo singolo Impronte.

Enula, la sua vita privata: tra gossip e musica

La giovane artista milanese Enula è spesso al centro dei gossip anche per motivi non strettamente collegati alla sua carriera. Secondo quanto riportato dal sito Il Sussidiario, lei starebbe vivendo una nuova fase di crisi sentimentale con il suo fidanzato Leo Gassmann, figlio del noto attore Alessandro e apprezzato cantante. I due formano una coppia molto schiva e riservata e non amano stare al centro dell’attenzione, ma si sa che i paparazzi possono arrivare quasi ovunque. Non si sa se la relazione stia vivendo solo un momento passeggero o se sia destinata a finire. Lo sapremo senz’altro nel corso dei prossimi mesi, ma intanto Leo si è fatto vedere nei social insieme a due ragazze sconosciute e alla coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma senza la sua Enula.

In tempi recenti, Enula si è fatta vedere sui propri canali social in scatti davvero molto interessanti. La giovane cantante è famosa anche per i suoi molteplici tatuaggi e dal make-up tribale. La ragazza si è fatta ritrarre in un bikini intrigante e ha messo in mostra un fisico invidiabile. Indossa un costume a due pezzi di colore arancione appartenente alla griffe Effek, con tanga sgambato e catene in corrispondenza dei fianchi. A fianco alla foto, ha aggiunto una didascalia nella quale lascia aperte tante porte in vista di un futuro che per lei potrebbe rivelarsi davvero radioso. In attesa di ulteriori notizie, ciò che si nota è una bellezza molto affascinante.

