Enzo Biagi, Le Grandi Interviste / Quando il suo tema fu segnalato al Pontefice

Loris Mazzetti conduce Le Grandi Interviste di Enzo Biagi, un nuovo format che vuole ripercorrere le grandi tappe del giornalismo italiano, omaggiando uno dei suoi più grandi simboli. Enzo Biagi è infatti insieme a Roberto Benigni il protagonista assoluto di questa prima puntata de Le Grandi Interviste. Il primo appuntamento è quindi dedicato alla grande amicizia che ha legato il famoso giornalista e il simpatico attore toscano; quest’ultimo, nei confronti di Biagi, ha sempre manifestato grande stima e affetto. Una stima reciproca, come si evince dalla lunga collaborazione che ha legato i due per molto tempo. Nel corso della prima puntata Loris Mazzetti ripercorre alcuni grandi momenti dell’amicizia tra i due, approfondendo entrambi i personaggi.

Enzo Biagi, quando il suo tema venne segnalato al Pontefice

Enzo Biagi è stato un grande giornalista italiano, nato a Lizzano nel 1920. Il prossimo 9 agosto rappresenta quindi una data importante per gli estimatori dello scrittore, che avrebbe compiuto cento anni. Enzo Biagi nonostante il successo ha sempre mantenuto un atteggiamento molto umile, preservando i valori diramati dalla sua famiglia. Suo padre lavorava come aiuto magazziniere di uno zuccherificio, mentre sua mamma era una semplice casalinga. Fin da piccolo Enzo Biagi ha capito di avere una certa propensione verso la scrittura, così ha cominciato a migliorare e a lavorare sulle proprie abilità letterarie. Si dice addirittura che uno dei suoi primi temi fu segnalato al Pontefice, per qualità di scrittura e temi trattati.

Le Grandi Interviste di Enzo Biagi, si parte da Benigni

Le Grandi Interviste di Enzo Biagi è un appuntamento imperdibile per tutti quelli che hanno apprezzato e continuano apprezzare le qualità di un giornalista che ha fatto la storia del giornalismo italiano. Le sue grandi interviste tornano sulla Rai sotto la conduzione di Loris Mazzetti, che cura e struttura la trasmissione in dodici puntate. La prima comincia oggi, domenica 5 aprile alle 13 su Rai3, con Roberto Benigni protagonista. L’attore comico è solo uno dei tanti personaggi importanti legati ad Enzo Biagi, che vedremo affiancato da altri profili di spicco nel corso delle prossime settimane. Sarà una sorta di ripasso della storia della tv e del giornalismo italiano, con Enzo Biagi presenza ricorrente in tutte le dodici puntate, con le interviste più significative. A partire da quella a Roberto Benigni, in tv con Biagi tra il 1985 e il 2001. Dall’85 in poi nasce a tutti gli effetti quella che si può definire una strana coppia.



