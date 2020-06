Enzo Salvi picchiato per difendere pappagallo/ “Fly” colpito da pietra mentre volava

Enzo Salvi picchiato: il comico è stato aggredito insieme ad un amico a calcio e pugni da un ragazzino. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze dal punto di vista fisico, ma lo stesso non si può dire del suo pappagallo, che è il motivo per il quale è stato picchiato, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera. L’attore aveva deciso di portare uno dei suoi pappagalli, di razza Ara ararauna, a volare libero in campagna, come quasi ogni giorno. “Fly” comunque ha cominciato a volteggiare in cielo essendo addestrato da Enzo Salvi, che tra l’altro è presidente dell’associazione “Passione pappagalli free flight”. Il pappagallo ad un certo punto si è poggiato su un palo e qui è stato colpito alla testa da una pietra che aveva lanciato un ragazzo sbucato dal nulla. Il pappagallo è quindi caduto a terra tramortito, quindi Enzo Salvi cercava disperato di rianimarlo. Un suo amico invece ha ripreso la scena col telefonino. Ed è stato in questi momento che il ragazzo ha aggredito entrambi con calci e pugni prima di scappare.

ENZO SALVI PICCHIATO PER DIFENDERE PAPPAGALLO

I carabinieri della stazione di Ostia Antica sono intervenuto sul posto e poi hanno avviato le ricerche del giovane che aveva aggredito Enzo Salvi e l’amico, dopo aver colpito il pappagallo. Questo veniva trasferiva intanto nella clinica veterinaria diretta da Paolo Sellari. Il pappagallo è vivo, ma resta sotto osservazione per una frattura cranica individuata con una tac. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Enzo Salvi ha sporto denuncia contro ignoti in attesa che il ragazzo venga rintracciato dai militari dell’Arma che stanno indagando sulla vicenda. “Inizialmente abbiamo temuto il peggio, sottoposto a tac e radiografia, ha riscontato un trauma cranico a seguito della sassata ricevuta e alla caduta dall’alto, ma essendo un animale in forma e ben allenato ciò lo aiuterà sicuramente nella convalescenza, fino a completa ripresa”, ha dichiarato il veterinario, contattato da Fanpage. “Sta meglio, mangia da solo e nel giro di qualche giorno potrà tornare a casa”, ha aggiunto il dottor Sellari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA