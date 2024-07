Erica Ash è morta il 28 luglio 2024, anche se la notizia ha raggiunto l’Italia due giorni dopo. L’attrice è conosciuta per aver interpretato Kendra Brooks in Scary Movie 5, la famosissima saga tragicomica che prende in giro il cinema horror esaltandone le strane dinamiche. Erica aveva solo 46 anni e secondo quanto ha riportato TMZ lottava da diverso tempo contro un tumore al seno, stessa malattia di Shannen Doherty, scomparsa recentemente dopo anni di battaglie.

A dare la triste notizia è stata proprio la madre Diann Ash tramite un comunicato straziante in cui annuncia la scomparsa della figlia: “Erica era una donna straordinaria e un’intrattenitrice di talento”, scrive sul famoso magazine americano: “ha toccato innumerevoli vite con il suo arguto ingegno, il suo umorismo e la sua genuina gioia di vivere. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori”. La morte di Erica Ash ha sconvolto anche i social che, affezionatissimi alla saga di Scary Movie non hanno esitato ad esprimere il loro cordoglio sotto i post che riportano la triste notizia della sua scomparsa.

Erica Ash, carriera e vita privata dell’attrice

La madre dell’attrice ha voluto annunciare che tutte le donazioni effettuate nel ricordo di Erica Ash verranno impiegate per la lotta al cancro al seno, destinate dunque ad un’associazione che si occupa proprio di fare ricerca in ambito oncologico. Per chi non conoscesse la straordinaria interprete, Erica Ash è nata nel 1977 in Florida, ma per via del lavoro dei genitori ha vissuto in diverse parti del mondo, tra cui la Germania. Sua madre e suo padre erano infatti funzionari dell’esercito americano, elemento che li costringeva a viaggiare moltissimo portando con loro Erica ancora piccola.

Dal 2006 è iniziato il suo debutto prima sul piccolo e poi sul grande schermo, con una serie di successi uno dopo l’altro. Dapprima come ospite nel famoso The Big Gay Sketch Show, poi negli anni successivi è approdata nel cast di Scary Movie 5 insieme a tante altre leggende della comedy americana. Da lì, l’ascesa l’ha portata anche a recitare nella serie Real Husbands of Hollywood e in Survivor Rimorse, a fianco di Mike Epps, Tichina Arnold e di Jessie T. Usher. Il comunicato sulla sua morte è arrivato in Italia grazie ad Adnkronos, che ha riportato anche l’annuncio della famiglia: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024)“.